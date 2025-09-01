Vén bức màn bí ẩn về thời lượng pin của Galaxy S26 Edge siêu mỏng

Một thông tin rò rỉ đáng giá từ cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc vừa xác nhận nâng cấp mà người dùng Samsung hằng mong đợi. Theo đó, Galaxy S26 Edge sẽ được trang bị một viên pin lớn hơn đáng kể, bất chấp việc thân máy được cho là sẽ mỏng hơn cả thế hệ tiền nhiệm.

Bản kế nhiệm Galaxy S25 Edge sẽ có pin lớn hơn dù thân máy mỏng nhẹ.

Theo dữ liệu từ 3C, Galaxy S26 Edge đã được xác nhận sẽ đi kèm viên pin có dung lượng điển hình là 4.200mAh (dung lượng định mức 4.078mAh).

Con số này là một bước tiến vượt bậc so với viên pin 3.900mAh trên Galaxy S25 Edge, tức lớn hơn tới 300mAh. Đây là một nâng cấp vô cùng đáng kể, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng dài hơn rõ rệt, đặc biệt khi kết hợp với các công cụ tối ưu hóa phần mềm và AI của Samsung.

Thông số rò rỉ về pin Galaxy S26 Edge từ trang 3C của Trung Quốc.

Điều đáng kinh ngạc hơn cả là Samsung đã đạt được thành tựu này trong một thân máy thậm chí còn mỏng hơn. Trong khi Galaxy S25 Edge dày 5,8mm, các tin đồn đều cho rằng S26 Edge sẽ chỉ dày 5,5mm. Việc vừa làm máy mỏng đi 0,3mm, vừa tăng dung lượng pin là một kỳ công về kỹ thuật, phá vỡ quy luật thông thường "máy mỏng hơn, pin nhỏ hơn".

Trong khi S26 Edge nhận được nâng cấp lớn, thông tin về các phiên bản còn lại cũng đã lộ diện. Galaxy S26 Pro, mẫu thay thế cho bản tiêu chuẩn, được cho là sẽ có pin 4.300mAh.

Tuy nhiên, phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra lại gây ra một chút thất vọng khi chứng nhận 3C cho thấy máy sẽ tiếp tục sử dụng viên pin 5.000mAh. Điều này có nghĩa là kể từ thế hệ Galaxy S20 Ultra, dung lượng pin của dòng máy cao cấp nhất đã không có sự nâng cấp, một điểm trừ đối với nhiều người hâm mộ.

Dòng sản phẩm Galaxy S26 dự kiến sẽ được Samsung trình làng vào đầu năm sau.