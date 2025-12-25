Samsung từ bỏ một trong những xu hướng smartphone gây tranh cãi nhất

Theo đó, sự kiện sẽ không có sự xuất hiện của phiên bản Galaxy S26 Edge - một quyết định có phần gây bất ngờ từ gã khổng lồ Hàn Quốc. Theo thông tin từ tờ Korea Economic Daily, doanh số bán hàng yếu và sự thiếu quan tâm từ người tiêu dùng là nguyên nhân chính dẫn đến việc hủy bỏ dự án phát triển phiên bản kế nhiệm cho Galaxy S25 Edge.

Samsung vẫn duy trì ba thành viên Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra vào năm sau.

Samsung trước đây dự định thay thế mẫu Galaxy S26+ bằng Galaxy S26 Edge trong dòng sản phẩm cao cấp mới. Tuy nhiên, hãng đã điều chỉnh chiến lược và quyết định giữ lại gia đình thiết bị quen thuộc với ba mẫu: Galaxy S26, S26+ và Galaxy S26 Ultra. Quan trọng hơn, nguồn tin chỉ ra rằng Galaxy S26 Edge sẽ không được ra mắt vào năm 2026.

Mặc dù có phần bất ngờ nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, thậm chí nhiều nguồn tin trước đó đã dự báo về sự vắng mặt của Galaxy S26 Edge vào năm sau. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple cũng đang đối mặt với tình huống tương tự dành cho mẫu iPhone Air.

Galaxy S26 Ultra nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Tuy nhiên, khác với Samsung, Apple vẫn quyết định tiếp tục phát triển iPhone Air 2, bất chấp việc iPhone Air không được người dùng ưa chuộng và doanh số bán hàng thấp hơn mong đợi. Trong thời gian này, Apple dự kiến sẽ cải thiện sản phẩm bằng cách tích hợp thêm ít nhất một cảm biến vào camera sau và nâng cấp pin để tăng thời lượng sử dụng, đồng thời vẫn giữ được thiết kế siêu mỏng.

Cả Samsung và Apple đều nhận ra rằng người tiêu dùng hiện nay ưu tiên các thông số kỹ thuật tốt hơn, đặc biệt là camera và pin có khả năng cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn. Mặc dù thiết kế siêu mỏng có sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, nhưng điều đó không đủ để thuyết phục người dùng chi trả mức giá cao cho các thiết bị này.