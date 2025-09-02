Samfan "vỡ mộng" về công nghệ pin đột phá trên Galaxy S26 Edge

Những thông tin rò rỉ mới nhất về Galaxy S26 Edge, mẫu điện thoại siêu mỏng rất được mong đợi của Samsung, vừa mang đến một tin vui và một tin buồn cho người hâm mộ. Giấc mơ về một công nghệ pin đột phá có thể sẽ không thành hiện thực, nhưng người dùng vẫn sẽ nhận được một sự cải thiện dung lượng đáng kể.

Dù còn nhiều tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt dự kiến vào đầu năm 2026, các thông tin về dòng Galaxy S26 đã bắt đầu xuất hiện. Theo các tài liệu chứng nhận được trang SamMobile phát hiện, một bí mật quan trọng về pin của Galaxy S26 Edge đã được hé lộ.

Galaxy S26 Edge vẫn sử dụng pin lithium-ion thay vì silicon-carbon.

Nhiều tin đồn trước đây cho rằng Samsung sẽ trang bị công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới cho S26 Edge. Đây là công nghệ hứa hẹn mang lại mật độ năng lượng cao hơn, cho phép lưu trữ nhiều pin hơn trong một không gian nhỏ hơn – một giải pháp hoàn hảo cho một chiếc điện thoại siêu mỏng.

Tuy nhiên, rò rỉ mới nhất cho thấy S26 Edge sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ pin lithium-ion truyền thống, giống như hầu hết các smartphone hiện nay. Điều này có nghĩa là một cuộc cách mạng về công nghệ pin sẽ chưa diễn ra.

Dù không có công nghệ mới, người dùng vẫn có lý do để an ủi. Tài liệu chứng nhận xác nhận S26 Edge sẽ được trang bị viên pin dung lượng 4.200mAh, một sự nâng cấp đáng kể so với viên pin 3.900mAh trên S25 Edge.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị rằng làm thế nào Samsung có thể "nhồi nhét" một viên pin lớn hơn vào một thân máy được cho là sẽ mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm? Đây là một thách thức kỹ thuật không nhỏ, cho thấy sự tối ưu hóa không gian của Samsung.

Viên pin nhỏ nhắn của Galaxy S25 Edge.

Việc tăng dung lượng pin là cực kỳ cần thiết. Trong các bài kiểm tra, Galaxy S25 Edge chỉ có thời lượng pin 12 giờ 38 phút, kém xa so với phiên bản Ultra. Nếu Samsung thực sự có kế hoạch dùng S26 Edge để thay thế cho mẫu S26 Plus trong dòng sản phẩm, thì thời lượng pin tốt là yếu tố bắt buộc. Một chiếc điện thoại siêu mỏng sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dùng phải liên tục lo lắng về việc sạc pin.

Tất nhiên, tất cả vẫn chỉ là thông tin dựa trên rò rỉ và mọi thứ có thể thay đổi cho đến khi sản phẩm chính thức ra mắt vào đầu năm 2026.