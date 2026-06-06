Galaxy A27 bất ngờ lộ thêm thông tin, hé lộ loạt nâng cấp đáng giá

Samsung đang chuẩn bị ra mắt chiếc smartphone tầm trung mới mang tên Galaxy A27, gia nhập dòng sản phẩm Galaxy A cùng với các mẫu Galaxy A37 và Galaxy A57 đã ra mắt trước đó. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhiều thông tin rò rỉ và chứng nhận cho thấy sự kiện ra mắt sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Bản kế nhiệm của Galaxy A26 đang chờ ngày ra mắt.

Galaxy A27 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận IMDA của Singapore với số hiệu model SM-A276B/DS. Việc được liệt kê trên IMDA thường chỉ ra rằng thiết bị đang trong quá trình phê duyệt để bán tại quốc đảo sư tử, cho thấy Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt sản phẩm này. Thêm vào đó, Galaxy A27 cũng đã được xác nhận tên gọi thương mại trên nền tảng chứng nhận NBTC của Thái Lan, củng cố thêm thông tin về việc ra mắt toàn cầu.

Ngoài IMDA và NBTC, thiết bị này còn xuất hiện trên trang web chứng nhận của FCC với các số hiệu model SM-A276U và SM-A276B, cho thấy Samsung đang phát triển phiên bản dành cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Thông tin phê duyệt dành cho Galaxy A27.

Hình ảnh rò rỉ về Galaxy A27 tiết lộ thiết kế hiện đại với màn hình đục lỗ, tương tự như các mẫu điện thoại dòng Galaxy A gần đây. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ có 4 tùy chọn màu sắc: Xanh bạc hà, Đen, Xanh dương và Hồng.

Theo các báo cáo trước đó, Galaxy A27 có thể được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 6GB, chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8.5, màn hình AMOLED 6,7 inch Full HD+ với tần số quét 120Hz, camera chính 50 MP và nhiều tính năng hấp dẫn khác.