Đồng hồ Casio phong cách thập niên 80 trở lại, giá chưa tới 2 triệu đồng

Hai mẫu đồng hồ này đã được phát hành tại một số thị trường quốc tế vào năm ngoái và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu thích phong cách cổ điển kết hợp với tính năng hiện đại.

Bộ đôi đồng hồ Casio có giá khởi điểm 1,82 triệu đồng.

Cả hai đều có thiết kế vỏ hình chữ nhật với các cạnh được vát mềm mại và càng nối dây ngắn, từ đó tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và vượt thời gian. Màn hình hiển thị kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, với các vạch chỉ giờ hình chữ nhật mảnh mai và kim chỉ giờ thanh thoát mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Các tính năng kỹ thuật số trên sản phẩm bao gồm lịch, đồng hồ bấm giờ và báo thức, giúp người dùng dễ dàng quản lý thời gian.

Mẫu AQ230EGL-9A nổi bật với vỏ mạ vàng, mặt số màu sâm panh và dây đeo bằng da vân cá sấu màu nâu tạo nên phong cách cổ điển và sang trọng. Trong khi đó, mẫu AQ230EL-1A có vỏ mạ bạc, mặt số màu đen và dây đeo bằng da màu đen mang đến vẻ ngoài hiện đại và đa năng, phù hợp cho cả những dịp thường ngày lẫn trang trọng.

Cả hai mẫu đồng hồ Casio đều có khả năng chống nước, thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Đặc biệt, tính năng hiển thị hai múi giờ cho phép người dùng theo dõi đồng thời hai múi giờ khác nhau, rất hữu ích cho những người thường xuyên đi du lịch hoặc quản lý lịch trình ở các khu vực khác nhau.

Hai phiên bản hiện đã có sẵn để người dùng đặt mua trên trang web của Casio.

Giá bán lẻ cho mẫu AQ230EGL-9A là 79,95 USD (khoảng 2,07 triệu đồng), trong khi mẫu AQ230EL-1A có giá 69,95 USD (khoảng 1,82 triệu đồng). Hiện tại, cả hai mẫu đồng hồ mới đã có sẵn để người dùng đặt mua trên trang web của Casio.

Sự xuất hiện của bộ đôi AQ230 mới của Casio diễn ra không lâu sau khi công ty ra mắt mẫu đồng hồ cao cấp G-Shock MTGB4000D-1A tại Mỹ, với cấu trúc thép carbon bền bỉ, cùng mẫu đồng hồ kỹ thuật số W-800HD-1AV, mang thiết kế cổ điển với hơi hướng retro.