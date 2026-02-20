Casio tung quái vật G-Shock: sapphire, Tough Solar, Bluetooth đủ cả

MTGB4000D-1A là mẫu đồng hồ đã được Casio ra mắt tại Nhật Bản vào đầu năm nay và hiện đang được bán trên trang web của Casio cũng như một số nhà bán lẻ chọn lọc với mức giá 1.600 USD (41,55 triệu đồng).

G-Shock MTGB4000D-1A có giá gần 42 triệu đồng.

Sản phẩm nổi bật với cấu trúc Dual Core Guard được nâng cấp, kết hợp giữa sợi carbon và thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và giảm trọng lượng. Thiết kế này được phát triển nhờ trí tuệ nhân tạo, cho phép phân tích các cấu trúc chống sốc một cách hiệu quả.

Khung đồng hồ được chế tạo từ các tấm sợi carbon và sợi thủy tinh ép nhiều lớp, tạo nên một cấu trúc độc đáo có thể nhìn thấy từ cạnh bên. Vòng bezel bằng thép không gỉ có thiết kế hai lớp với các lớp hoàn thiện khác nhau, bao gồm vân xước và bóng loáng, mang lại vẻ ngoài sang trọng và tinh tế. Dây đeo được làm từ cấu trúc composite nhiều lớp, kết hợp giữa thép không gỉ và nhựa gia cường sợi carbon giúp đảm bảo sự chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Mặt đồng hồ có bố cục tương phản cao với các vạch chỉ giờ nổi và kim chỉ giờ đậm giúp dễ đọc hơn. Nhiều mặt số phụ không chỉ tạo thêm chiều sâu mà còn hỗ trợ chức năng hiển thị 2 múi giờ. Mặt kính được bảo vệ bằng sapphire có lớp phủ chống phản chiếu, trong khi vỏ đồng hồ có kích thước 56,6 x 45,3 x 14,4 mm và nặng 178 gram.

Các chi tiết thiết kế trên đồng hồ G-Shock MTGB4000D-1A của Casio.

MTGB4000D-1A được trang bị khả năng chống sốc, rung động và lực ly tâm với công nghệ Triple G Resist, cùng khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét. Đồng hồ còn tích hợp công nghệ sạc năng lượng mặt trời Tough Solar, chức năng điều chỉnh giờ bằng sóng radio Multi Band 6 và kết nối Bluetooth với ứng dụng Casio Watches cho phép tự động điều chỉnh thời gian, cài đặt giờ thế giới và kiểm tra trạng thái.

Ngoài ra, đồng hồ còn có các chức năng như bấm giờ 1 giây, hẹn giờ đếm ngược, báo thức hàng ngày, đèn LED, chế độ tiết kiệm năng lượng và lịch tự động hoàn chỉnh. Pin sạc cho phép sử dụng đồng hồ lên đến 5 tháng trong điều kiện bình thường và lên đến 18 tháng khi bật chế độ tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, Casio cũng vừa ra mắt mẫu đồng hồ kỹ thuật số W-800HD-1AV với thiết kế cổ điển tại Mỹ, cùng với một mẫu hợp tác mới giữa G-Shock và ASSC có thiết kế hoa văn trong suốt.