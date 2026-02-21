Cách xóa phương tiện không còn sử dụng trên app VNeTraffic, tránh rủi ro pháp lý

VNeTraffic là một trong những ứng dụng số đang được Bộ Công an triển khai nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin giao thông, phạt nguội, quản lý giấy tờ và phương tiện cá nhân. Để sử dụng đầy đủ các tiện ích này, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản VNeID đã được định danh mức độ 2.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong quá trình sử dụng, nhiều người phản ánh tình trạng phương tiện đã bán hoặc không còn sử dụng vẫn hiển thị trên ứng dụng. Trước thực tế đó, VNeTraffic đã bổ sung tính năng cho phép người dùng chủ động gửi yêu cầu báo thừa, xóa phương tiện ngay trên hệ thống.

Theo hướng dẫn, sau khi đăng nhập ứng dụng VNeTraffic, người dùng truy cập vào mục “Ví giấy tờ”, nhập mã bảo mật để mở khóa (người dùng được yêu cầu tạo mã bảo mật cá nhân). Tại đây, chọn mục "Giấy đăng ký xe", các xe đăng ký sẽ hiển thị trong danh sách phương tiện. Ứng dụng sẽ cung cấp tùy chọn “Xác nhận thông tin”, cho phép người dùng phản hồi về tình trạng sở hữu phương tiện.

Trường hợp xe không còn thuộc quyền quản lý, người dùng lựa chọn chứng nhận đăng ký xe cần khai báo, chọn "Xác nhận thông tin", chọn trường hợp “Thừa phương tiện” nếu "Không đăng ký xe này" hoặc chọn "Phương tiện thuộc sở hữu của tôi", sau khi chọn phương tiện, bạn chọn tình trạng phương tiện "Tôi đã báo mất phương tiện này" hoặc "Tôi đã bán/cho tặng phương tiện nhưng chưa làm thủ tục sang tên" điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và gửi xác nhận. Yêu cầu này sẽ được hệ thống ghi nhận để đối chiếu, rà soát và cập nhật dữ liệu theo quy trình của cơ quan chức năng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đại diện cơ quan quản lý lưu ý, việc khai báo này không đồng nghĩa với hoàn tất thủ tục pháp lý về sang tên, chuyển nhượng. Tuy nhiên, thao tác này giúp cơ quan chức năng nắm được tình trạng thực tế của phương tiện, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh trách nhiệm liên quan đến vi phạm giao thông, phạt nguội hoặc tranh chấp sau này đối với chủ xe cũ.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeTraffic để đảm bảo các tính năng hoạt động ổn định và chính xác. Việc chủ động kiểm tra, làm sạch dữ liệu phương tiện không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý giao thông minh bạch, hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi số.