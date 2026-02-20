Giá iPhone 15 series mùa Tết Nguyên đán 2026: Giảm thêm, Pro/Pro Max "cháy hàng"

Giữa tháng 2/2026, trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhone 16 hay 17 series thì vẫn có không ít người tiêu dùng khác lại mong đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại này. Dù vậy, lượng máy iPhone 15 series VN/A mới 100% tại Việt Nam đã không còn quá nhiều lựa chọn.

iPhone 15 Pro Max đang có giá dễ tiếp cận hơn iPhone 16 Pro Max.

Ghi nhận vào ngày 16/2, giá iPhone 15 chính hãng tại các đại lý ủy quyền (AAR) vừa biến động nhẹ theo hướng giảm thêm, nên giá máy đã về mức rẻ chưa từng có so với trước dù mức giảm không nhiều. Hiện, các hệ thống bán lẻ đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhau và theo nhu cầu thị trường, tạo ra mức giá ưu đãi khá sát sao.

Hiện, iPhone 15 128GB là phiên bản có giá rẻ nhất trong toàn bộ series, khởi điểm từ 16,99 triệu đồng tại TGDĐ và 16,79 triệu đồng tại FPT Shop. Trong khi đó, iPhone 15 Plus cơ bản giữ giá so với trước, từ 19,99 triệu đồng cho tới 27,99 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại hai AAR lớn nói trên, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đã không còn hàng. Trước đó, những tùy chọn cao cấp nhất của iPhone 15 series vẫn có nhỏ giọt một số phiên bản dung lượng mà màu sắc tùy hệ thống.

Về sản phẩm, dòng iPhone 15 được Apple ra mắt vào năm 2023 với nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế và tính năng. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là cổng sạc USB Tye-C thay thế Lightning, mang lại sự tiện lợi và khả năng tương thích cao hơn với các thiết bị khác.

iPhone 15 series duy trì phong cách viền vuông vức nhưng sử dụng chất liệu titan siêu nhẹ trên các phiên bản Pro, giúp giảm trọng lượng đáng kể so với các thế hệ trước. Đồng thời, Dynamic Island cũng trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trong khi iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic, thì hai phiên bản Pro và Pro Max sử dụng chip A17 Pro. Camera trên dòng iPhone 15 cũng được cải tiến với cảm biến chính 48MP trên toàn bộ các phiên bản, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và chi tiết hình ảnh. Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max sở hữu camera tele 5x, mang lại khả năng zoom xa ấn tượng.

Bảng giá iPhone 15 series tháng 2/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 15 128GB 16,99 16,79 256GB 19,99 - 512GB 23,99 - iPhone 15 Plus 128GB 19,99 - 256GB 22,99 - 512GB 27,99 - iPhone 15 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 15 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 16/2.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.