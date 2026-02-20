Smartphone bắt đầu “cạn bài”, pin 15.000 mAh trở thành hướng đi mới

Một số nguồn tin thị trường cho thấy năm nay có thể xuất hiện các thiết bị màn hình khoảng 7 inch đi kèm pin rất lớn, thậm chí chạm mốc 15.000 mAh nhằm mở ra chu kỳ cạnh tranh mới.

Những tháng đầu năm đã phần nào phản ánh xu hướng này khi hàng loạt điện thoại cao cấp mới từ các thương hiệu lớn như OPPO, Vivo, Xiaomi hay Apple liên tục được hé lộ. Tuy nhiên, phần lớn cải tiến vẫn xoay quanh chip mạnh hơn, camera nâng cấp hoặc phần mềm tối ưu hơn, trong khi trải nghiệm tổng thể chưa tạo cảm giác đột phá rõ rệt.

Chính vì vậy, việc quay lại với smartphone màn hình lớn hơn 7 inch đang được xem như một hướng đi đáng chú ý. Trước đây, phân khúc này từng tồn tại nhưng dần thu hẹp khi thị trường chuyển sang kích thước khoảng 6,7-6,8 inch và được duy trì nhiều năm và khiến khoảng trống để tạo khác biệt ngày càng ít đi.

Theo tổng hợp từ nhiều nguồn rò rỉ công nghệ, ít nhất hai nhà sản xuất đang đánh giá khả năng thương mại hóa smartphone 7 inch. Mặc dù mức chênh lệch với màn hình 6,8 inch không quá lớn, nhưng khi sử dụng thực tế, đặc biệt với chơi game, xem video hay đa nhiệm, có thể mang lại trải nghiệm rõ rệt hơn.

Song song với kích thước hiển thị, cuộc đua pin cũng đang tăng tốc. Smartphone pin 10.000 mAh đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường, trong đó có sản phẩm từ Honor được thiết kế thêm quạt tản nhiệt nhằm duy trì hiệu suất cao. Điều đó cho thấy các hãng không chỉ tăng dung lượng mà còn chú trọng khả năng vận hành bền bỉ.

Đáng chú ý hơn, Realme từng giới thiệu concept điện thoại pin 15.000 mAh nhưng vẫn giữ độ dày dưới 9 mm và trọng lượng khoảng 210 gram, trở thành tín hiệu cho thấy công nghệ pin mới, đặc biệt các biến thể lithium cải tiến, đang tiến triển nhanh. Một số báo cáo thị trường được dẫn lại từ Bloomberg cho thấy các hãng đã thử nghiệm sản xuất hàng loạt pin 12.000 mAh và tiếp tục đẩy giới hạn lên cao hơn.

Nếu tiến độ nghiên cứu thuận lợi, smartphone pin 15.000 mAh hoàn toàn có khả năng xuất hiện thương mại ngay trong năm. Khi đó, thay vì chỉ chạy đua cấu hình truyền thống, thị trường có thể bước sang giai đoạn cạnh tranh mới: thiết bị màn hình lớn, pin “khủng” và trải nghiệm giải trí kéo dài - những yếu tố trực quan hơn với người dùng phổ thông.