Nhiều người bán tháo iPhone 17 Pro Max, có phải vì sản phẩm quá tệ?

Theo báo cáo mới từ SellCell, số lượng iPhone 17 Pro Max được rao bán trong tình trạng gần như mới hoặc “tốt” đang gia tăng đáng kể. Trong khi chất lượng iPhone 17 Pro Max được đánh giá tốt, việc sản phẩm bị nhiều người bán lại bắt nguồn từ chi phí cao trong các giao dịch thu cũ đổi mới.

iPhone 17 Pro Max giữ giá quá tốt trên thị trường "thu cũ đổi mới".

Cụ thể, trong vòng 145 ngày kể từ khi ra mắt, iPhone 16 Pro Max đã mất khoảng 32,5% giá trị, trong khi iPhone 17 Pro Max chỉ mất giá khoảng 25,4%. Sự mất giá thấp này cho phép người dùng bán lại iPhone 17 Pro Max của mình với giá cao hơn so với những người sở hữu iPhone 16 Pro Max vào thời điểm này năm ngoái. Thực tế, iPhone 17 Pro Max chiếm 11,5% thị phần trong danh sách các thiết bị được ưa chuộng để đổi máy cũ lấy máy mới, tăng từ 5,1% vào cuối tháng 11/2025.

Những người bán iPhone 17 Pro Max hiện đang ở đâu?

Đây là câu hỏi quan trọng mà Apple cần xem xét. Có thể nhiều người đang chuyển sang các mẫu iPhone rẻ hơn như iPhone 17 Pro hoặc 16 Pro Max. Một số khác có thể đang từ bỏ hệ sinh thái iOS để chuyển sang Android, mặc dù đây là điều có thể không phổ biến. Đáng chú ý, 19 trong số 20 điện thoại được đổi cũ nhiều nhất hiện nay đều là sản phẩm của Apple, với Galaxy S25 Ultra là ngoại lệ duy nhất.

Nhiều dấu hỏi đặt ra về tương lai của iPhone 18 Pro Max.

Dữ liệu trên đặt ra câu hỏi về tương lai của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Mặc dù dòng iPhone 17 vẫn đang bán chạy, chiến lược ra mắt của dòng iPhone 18 mà Apple sắp thay đổi có thể gặp khó khăn. Nếu iPhone 18 Pro Max không giữ chân được người dùng như sản phẩm tiền nhiệm, Apple có thể sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong thời gian tới.

Sức hấp dẫn của iPhone 17 Pro Max có thể đã bị ảnh hưởng bởi nhiều điểm tương đồng với iPhone 16 Pro Max. Vì vậy, nếu iPhone 18 Pro Max mang đến những nâng cấp đáng kể mà không tăng giá, vấn đề của Apple có thể được giải quyết nhanh chóng.