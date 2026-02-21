Những điểm đặc biệt của hành tinh ‘rất giống Trái đất’

Ngoại hành tinh này được đặt tên HD 137010 b, cách Trái đất khoảng 146 năm ánh sáng. Theo NASA, hành tinh có thể nằm ở rìa ngoài của “vùng có thể sống được” quanh ngôi sao chủ, tức có thể có nước lỏng trên bề mặt và bầu khí quyển phù hợp cho sự sống.

Tuy nhiên, các dạng sống trên hành tinh này có thể phải thích nghi với môi trường rất lạnh. Sao chủ của HD 137010 b có đặc điểm tương tự Mặt trời nhưng mát hơn và phát sáng yếu hơn. Điều này có thể khiến nhiệt độ bề mặt hành tinh không vượt quá khoảng -68°C. Để so sánh, nhiệt độ bề mặt trung bình trên sao Hỏa khoảng -65°C.

Hành tinh HD 137010 b có thể có nước lỏng trên bề mặt và bầu khí quyển phù hợp cho sự sống. (Ảnh: NASA)

Các nhà khoa học của NASA phát hiện hành tinh đá ngoài hệ mặt trời này bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ Kính viễn vọng Không gian Kepler, sau một lần hành tinh "đi ngang qua" bề mặt sao chủ.

Mặc dù một lần đi ngang qua nghe có vẻ không nhiều, nhưng điều này đủ để các nhà khoa học ước tính chu kỳ quỹ đạo của HD 137010 b. Dựa trên thời gian bóng của hành tinh di chuyển qua bề mặt Mặt trời, nhóm nghiên cứu ước tính rằng hành tinh có chu kỳ quỹ đạo là 10 giờ.

Các mô hình tính toán cho thấy hành tinh có thể đang đóng băng. Tuy nhiên, NASA cho rằng vẫn có khả năng HD 137010 b là một thế giới ôn hòa hoặc có nước nếu sở hữu bầu khí quyển giàu carbon dioxide hơn Trái đất.

Dựa trên mô phỏng khí quyển, NASA ước tính 40% khả năng hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống “bảo thủ”, 51% khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống “lạc quan” rộng hơn. Các nhà khoa học cũng cảnh báo hành tinh có khoảng 50% khả năng nằm ngoài hoàn toàn vùng có thể sinh sống.

Để xác định chính xác khả năng tồn tại môi trường sống, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, việc này khá khó khăn do quỹ đạo của hành tinh tương đối giống Trái đất, khiến các lần quá cảnh xảy ra ít thường xuyên hơn so với các hành tinh quay gần sao chủ.

NASA kỳ vọng các quan sát tiếp theo có thể được thực hiện bằng vệ tinh TESS, thiết bị kế nhiệm Kepler, hoặc vệ tinh CHEOPS của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Nếu chưa đủ dữ liệu, việc nghiên cứu sâu hơn có thể phải chờ thế hệ kính viễn vọng không gian tiếp theo.