Casio ra mắt đồng hồ G-Shock mới mang nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản lên cổ tay

Theo Gizmochina, Casio vừa giới thiệu hai mẫu đồng hồ G-Shock mới, lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami truyền thống của Nhật Bản. Hai mẫu đồng hồ DW-6900RGM-5 và DW-5600RGM-1, lần đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản vào năm ngoái, hiện đã có mặt tại Mỹ với giá 165 USD mỗi chiếc (khoảng 4,28 triệu đồng).

Thiết kế của cả hai mẫu đồng hồ đều phản ánh các kiểu gấp giấy Origami, với các đường chấm tượng trưng cho các nếp gấp núi và thung lũng. Casio đã áp dụng lớp hoàn thiện có kết cấu trên vành bezel và dây đeo, mô phỏng vẻ ngoài của giấy washi thủ công.

Đặc biệt, đèn nền và mặt sau của đồng hồ có hình ảnh con hạc, một biểu tượng nổi tiếng trong nghệ thuật gấp giấy Origami. Cả hai mẫu đều được sản xuất tại Nhật Bản và được đóng gói đặc biệt phù hợp với chủ đề.

Mẫu DW-6900RGM-5 có kích thước vỏ 53,2 x 50 x 18,7 mm và nặng 67 gram, trong khi mẫu DW-5600RGM-1 nhỏ hơn với kích thước 48,9 x 42,8 x 13,4 mm và nặng 53 gram. Cả hai mẫu đều sử dụng nhựa sinh học cho vỏ, viền và dây đeo, có khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét và tuổi thọ pin lên đến 5 năm với pin CR2016.

Ngoài ra, Casio trang bị cho cả hai mẫu đồng hồ các tính năng tiêu chuẩn của dòng G-Shock, bao gồm đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược với chức năng tự động lặp lại, báo thức đa chức năng, tín hiệu thời gian hàng giờ, cảnh báo nhấp nháy kèm còi báo và đèn nền LED với hiệu ứng phát sáng sau.

Chức năng hiển thị giờ hỗ trợ cả định dạng 12 giờ và 24 giờ, cùng với lịch tự động hoàn chỉnh hoạt động đến năm 2099. Độ chính xác của đồng hồ được công bố là ±15 giây mỗi tháng.