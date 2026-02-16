Đồng hồ Casio G-Shock mới gây sốt với diện mạo xuyên thấu và chi tiết hoa nổi bật

Chiếc đồng hồ mang tên DW6900ASSC25-7 hiện đã có mặt tại Mỹ với giá 170 USD (4,41 triệu đồng). Đây là lần hợp tác thứ hai giữa G-Shock và ASSC, với mục tiêu giữ nguyên cấu trúc bền bỉ đặc trưng của G-Shock, đồng thời tích hợp phong cách thời trang tiên phong của ASSC.

Casio G-Shock DW6900ASSC25-7 có giá 4,41 triệu đồng.

Điểm nổi bật ở mẫu đồng hồ mới của Casio chính là sở hữu vỏ và dây đeo làm từ nhựa mờ trong suốt, tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng và thanh thoát. Thiết kế trong suốt cho phép người dùng nhìn thấy một phần cơ chế bên trong, tạo nên vẻ đẹp nhiều lớp mà không làm giảm độ bền. DW6900ASSC25-7 sở hữu viền tròn quen thuộc và cấu trúc chắc chắn của G-Shock, với các nút bấm lớn và lớp vỏ chống sốc, giữ vững danh tiếng về độ bền của thương hiệu.

Mặt số đồng hồ có nền đen, được trang trí bằng họa tiết hoa màu hồng tạo sự tương phản nổi bật với lớp vỏ trong suốt. Dòng chữ “Anti Social Social Club” màu trắng đậm với viền hồng nằm ở phía trên mặt số. Màn hình kỹ thuật số vẫn giữ nguyên các chức năng tiêu chuẩn của DW6900, bao gồm hiển thị giờ, ngày tháng, đồng hồ bấm giờ, báo thức và bộ đếm ngược. Ba mặt số phụ hình tròn trên màn hình chính tạo thêm sự đối xứng và chiều sâu thị giác.

Thời lượng pin đồng hồ có thể kéo dài đến 2 năm.

Đặc biệt, G-Shock đã thay thế nút “G” tiêu chuẩn bằng một phiên bản màu hồng nhạt, phù hợp với họa tiết hoa. Khi nhấn nút này, đèn nền phát quang điện tử sẽ bật lên làm lộ ra logo “Get Weird” ẩn bên trong - một sự ám chỉ tinh tế đến khẩu hiệu đặc trưng của ASSC. Dây đeo bằng nhựa cũng tiếp tục chủ đề với họa tiết hoa anh đào và bướm, nhưng đồng hồ vẫn được trang bị khóa kim loại chắc chắn để đảm bảo an toàn.

Mẫu đồng hồ G-Shock mới của Casio có khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, thời lượng pin lên đến 2 năm với pin CR2016 và lịch tự động hoạt động đến năm 2099. Đồng hồ cũng hỗ trợ cả định dạng giờ 12 giờ và 24 giờ, từ đó mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng.