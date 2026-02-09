Casio đánh vào mùa Valentine với Baby-G mới, thiết kế dễ thương gây sốt

Những sản phẩm này tiếp nối dòng BGD-10 đã được giới thiệu vào tháng 11/2025, đồng thời được phát hành đúng dịp Ngày Valentine với màu sắc và phụ kiện phù hợp với chủ đề này. Cả hai mẫu đồng hồ đều có giá 89 USD (2,31 triệu đồng) và hiện đã có thể đặt trước tại Mỹ.

Bộ đôi đồng hồ mới từ Casio.

Mẫu BGD10KH-1 nổi bật với màn hình kỹ thuật số vuông cổ điển, được đặt trong vỏ nhựa màu đen mờ mềm mại. Điểm nhấn màu hồng tinh tế tạo sự tương phản ấn tượng cho sản phẩm. Đồng hồ đi kèm với một giá đỡ silicon màu trắng ngà hình trái tim, cho phép người dùng biến chiếc đồng hồ thành một món trang sức độc đáo.

Trong khi đó, mẫu BGD10KH-7 sử dụng vỏ và dây đeo bằng nhựa màu trắng kem, mang đến vẻ ngoài biểu cảm và tinh nghịch với các điểm nhấn màu hồng nổi bật. Phiên bản này đi kèm với hộp đựng hình trái tim màu đỏ và dây đeo màu hồng, càng làm nổi bật chủ đề Ngày Valentine.

Cả hai mẫu đồng hồ đều được thiết kế theo kiểu hai chiều, cho phép người dùng tháo rời vỏ đồng hồ khỏi dây đeo và gắn vào giá đỡ hình trái tim bằng silicon đi kèm, tạo sự linh hoạt trong cách sử dụng.

Lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi trong dịp lễ Valentine năm nay.

Ngoài ra, cả hai mẫu đều giữ nguyên cấu trúc chống sốc và khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét của dòng Baby-G. Mỗi chiếc đồng hồ hỗ trợ giờ thế giới cho 29 múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược, năm báo thức hàng ngày, tín hiệu thời gian hàng giờ và lịch tự động hoàn chỉnh có hiệu lực đến năm 2099. Đèn nền LED sử dụng đèn LED trắng với thời gian chiếu sáng hai giây và hiệu ứng phát sáng sau.

Mỗi chiếc đồng hồ nặng 33 gram, có kích thước vỏ 42,8 x 39 x 14,7 mm và mặt kính khoáng. Casio ước tính tuổi thọ pin khoảng 3 năm khi sử dụng pin CR1616. Dây đeo phù hợp với kích thước cổ tay từ 125 mm đến 180 mm.