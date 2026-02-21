Mỹ xây dựng trang web giúp người Châu Âu “vượt rào” nội dung bị chặn

Để truy cập các nội dung bị chặn, trang web sẽ định tuyến toàn bộ lưu lượng truy cập thông qua các máy chủ VPN đặt tại Mỹ. Theo Thứ trưởng phụ trách Ngoại giao công chúng, Sarah Rogers, hoạt động của người dùng sẽ không bị theo dõi trên trang web.

Trang web sẽ định tuyến việc truy cập thông qua máy chủ VPN tại Mỹ

Những người ủng hộ dự án cho rằng sáng kiến này không nhằm mục đích làm suy yếu các chính phủ nước ngoài, mà là để thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn cầu. Tuy nhiên, một số quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng dự án này có thể làm căng thẳng thêm quan hệ với các đồng minh Châu Âu.

Theo các nguồn tin, chính quyền ông Donald Trump dự kiến công bố dự án này tại Hội nghị an ninh Munich (Mỹ) tuần trước, tuy nhiên việc triển khai đã bị trì hoãn vì lý do chưa được tiết lộ. Việc ra mắt đã bị hoãn lại sau khi một số quan chức Bộ Ngoại giao, bao gồm cả luật sư, bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của dự án.

Trang web giúp vượt qua các quy định của Châu Âu

Phản hồi với Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình này được thiết kế để mở rộng tự do kỹ thuật số trên toàn thế giới, không nhằm mục đích giúp người Châu Âu lách luật kiểm duyệt địa phương. Vị phát ngôn viên này cũng phủ nhận các báo cáo về sự chậm trễ và bác bỏ tuyên bố rằng các luật sư của Bộ Ngoại giao đã nêu ra những lo ngại về mặt pháp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các quy định gần đây của Liên minh Châu Âu (EU), như Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DMA), khi cho rằng chúng hạn chế việc đăng tải, chia sẻ và đề cập đến nội dung bị dán nhãn là ngôn luận thù hận hoặc thông tin sai lệch. Các quan chức chính quyền Mỹ cũng đã chỉ trích các quy định về internet ở EU, Anh và các nơi khác là vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Đạo luật an toàn trực tuyến của Anh cũng đã vấp phải sự chỉ trích từ cả các nhà bình luận cánh hữu và những người ủng hộ tự do ngôn luận. Những người ủng hộ cho rằng luật này bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương khỏi nạn lạm dụng trực tuyến, trong khi những người chỉ trích cho rằng các yêu cầu xác minh độ tuổi có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn và sự nghiệp của người dùng.