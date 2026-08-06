Vì sao tuyệt đối không nên đặt cục Wi-Fi dưới sàn nhà?

Để tiết kiệm diện tích và giấu bớt dây cáp rườm rà, không ít gia đình tiện tay đặt ngay router Wi-Fi dưới sàn nhà hoặc các góc tường. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại chính là thủ phạm hàng đầu làm suy giảm nghiêm trọng cả về cường độ lẫn phạm vi phủ sóng.

Không nên đặt router Wi-Fi dưới sàn nhà.

Theo đó, vì hầu hết các ăng-ten trên cục Wi-Fi dân dụng phát sóng theo phương ngang, việc đặt sát mặt đất khiến một lượng lớn năng lượng bị đâm thẳng xuống nền nhà, gây lãng phí tín hiệu đến các vị trí sử dụng cao hơn.

Bên cạnh đó, khu vực sát sàn nhà là nơi tập trung hàng loạt vật cản vật lý từ bàn ghế, tủ kệ cho đến thảm trải sàn. Đặc biệt, kết cấu bê tông cốt thép hay đồ vật kim loại ở mặt sàn có khả năng hấp thụ, phản xạ gần như toàn bộ sóng radio, cản trở đường truyền dữ liệu mạnh mẽ hơn hẳn so với chất liệu gỗ hay thạch cao.

Ngoài ra, thói quen đặt router sát thiết bị điện tử, cho vào tủ kín hay để hai router cạnh nhau cũng trực tiếp gây nhiễu và xung đột sóng.

Nhằm đạt hiệu năng cao nhất, các chuyên gia khuyến nghị người dùng tuyệt đối tuân thủ quy tắc đưa router lên vị trí cao và thông thoáng. Một chiếc kệ sách hay giá treo tường ở độ cao từ ngang ngực đến tầm mắt sẽ giúp sóng Wi-Fi lan tỏa rộng rãi, bao phủ trọn vẹn không gian sinh hoạt. Vị trí lý tưởng nhất là ưu tiên trung tâm căn nhà, nơi thoáng đãng để thiết bị vừa di chuyển sóng tự do, vừa hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả giúp duy trì độ bền vận hành.

Nên chọn vị trí cao, thông thoáng trong nhà để bố trí cục Wi-Fi.

Đối với những căn nhà nhiều tầng hay diện tích rộng có tường bê tông dày, một chiếc router dù đắt tiền cũng khó lòng bao phủ hoàn hảo mọi ngóc ngách. Do đó, tránh xa các không gian "danh sách đen" như tầng hầm hay phòng kín là điều tối quan trọng. Muốn cải thiện tốc độ internet ngay hôm nay mà không tốn chi phí nâng cấp gói cước, việc đầu tiên bạn cần làm là nhấc ngay bộ phát Wi-Fi lên khỏi sàn nhà và di chuyển ra vị trí thoáng mát.