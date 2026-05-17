Lời thỉnh cầu tha thiết của Samfan về Galaxy Ultra

Trong nhiều năm, dòng Galaxy Ultra của Samsung từng được xem là đại diện tiêu biểu cho smartphone Android cao cấp với màn hình lớn, thiết kế vuông vức mang hơi hướng Galaxy Note cùng bút S Pen đặc trưng. Tuy nhiên, một khảo sát mới đây cho thấy, ngày càng nhiều người dùng cảm thấy dòng Ultra đang mất đi cá tính riêng vốn có.

Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi xuất hiện quan điểm cho rằng Samsung Galaxy S24 Ultra có thể là “Galaxy Ultra đúng nghĩa cuối cùng” mà Samsung từng sản xuất. Lý do chính nằm ở thiết kế: mẫu Galaxy S24 Ultra vẫn giữ kiểu dáng vuông, cạnh sắc nét theo phong cách Galaxy Note, giúp máy dễ nhận diện và tách biệt rõ ràng với các phiên bản Galaxy S thông thường.

Trong khi đó, các thế hệ mới hơn như Samsung Galaxy S25 Ultra và Samsung Galaxy S26 Ultra đã “mềm hóa” thiết kế, khiến dòng Ultra trở nên giống với các phiên bản còn lại trong series hơn. Một ý kiến trong bài khảo sát nhận xét rằng các mẫu Galaxy S26 chỉ là ba chiếc điện thoại khác kích thước”.

Không chỉ thiết kế, việc Samsung loại bỏ một số tính năng kết nối Bluetooth trên bút S Pen cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Ngoài ra, hãng vẫn tiếp tục sử dụng viên pin dung lượng 5.000mAh trên nhiều thế hệ Ultra liên tiếp. Trong khi đó, nhiều sản phẩm của những thương hiệu "đối thủ" Android từ Trung Quốc đã nâng dung lượng pin lên cao hơn đáng kể.

Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 79% người tham gia đồng tình với nhận định rằng dòng Galaxy S26 hiện nay “giống nhau quá nhiều”. Chỉ khoảng 13,5% cho rằng dòng Ultra đang phát triển theo hướng tích cực, chưa tới 8% nhận định Galaxy Ultra chưa bao giờ có bản sắc thực sự rõ ràng.

Dù vậy, về mặt thương mại, Samsung chưa chịu nhiều áp lực từ những tranh luận này. Theo thông tin được công bố, dòng Galaxy S26 đã lập kỷ lục đặt trước tại Hàn Quốc với 1,35 triệu máy chỉ trong một tuần, phiên bản Ultra chiếm tới 70% tổng lượng đặt hàng. Samsung cũng đã tăng kế hoạch sản xuất Galaxy S26 Ultra trong tháng 5 do nhu cầu thị trường cao hơn dự kiến.

Tuy nhiên, phần bình luận từ người dùng lại phản ánh khá rõ sự tiếc nuối dành cho “tinh thần Galaxy Note” trước đây. Nhiều người cho biết họ tiếp tục sử dụng các mẫu cũ như Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra hoặc thậm chí Samsung Galaxy Note 20 Ultra vì chưa cảm thấy các mẫu mới đủ khác biệt để nâng cấp.

Một người dùng nhận xét, việc mất kết nối Bluetooth trên S Pen là “yếu tố không thể chấp nhận”. Người khác cho biết đã thử chuyển sang Galaxy S25 Ultra nhưng cuối cùng vẫn quay lại Galaxy S23 Ultra do thích thiết kế vuông cùng khả năng điều khiển Bluetooth trên bút.

Thiết kế cũng là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất trong các phản hồi. Không ít người dùng cho rằng kiểu dáng rộng, vuông và góc cạnh của dòng Note trước đây tạo cảm giác mạnh mẽ, khác biệt hơn so với thiết kế bo cong hiện tại. Dù một số ý kiến cho rằng các mẫu flagship mới dễ cầm nắm hơn, nhiều người vẫn không coi đây là lợi thế đủ lớn để đánh đổi bản sắc riêng.

Bên cạnh đó, một số người dùng còn cho rằng Samsung không còn giữ vị trí tiên phong như trước ở phân khúc Android cao cấp. Theo họ, nhiều hãng điện thoại Trung Quốc hiện cung cấp camera tốt hơn, pin lớn hơn và tốc độ sạc nhanh hơn trên các mẫu flagship.

Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng Galaxy Ultra mới là bước tiến hợp lý. Một số người dùng đánh giá Galaxy S25 Ultra “tốt hơn đáng kể” so với thế hệ trước, ngoại trừ việc mất Bluetooth trên S Pen. Họ cho rằng Samsung đang tập trung vào sự hoàn thiện tổng thể thay vì thay đổi quá mạnh về thiết kế.

Một số khác cũng cho biết camera vẫn là yếu tố quan trọng nhất và đó là lý do những người này sẵn sàng nâng cấp lên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, so với số lượng ý kiến muốn Samsung đưa “chất Ultra” cũ quay trở lại, nhóm người ủng hộ hướng đi hiện tại vẫn chiếm tỷ lệ thấp hơn đáng kể.

Tranh luận xoay quanh dòng Galaxy Ultra phản ánh một thực tế quen thuộc trên thị trường smartphone cao cấp hiện nay: khi thiết kế các thiết bị ngày càng tiệm cận nhau, người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới bản sắc và trải nghiệm riêng mà mỗi dòng máy mang lại. Với nhiều người dùng lâu năm của Samsung, Galaxy Ultra không đơn thuần là một chiếc điện thoại cấu hình cao, chúng còn là sự tiếp nối tinh thần Galaxy Note từng tạo nên khác biệt cho hãng trong suốt nhiều năm.