Mua máy lọc không khí tiền triệu nhưng vẫn hít phải bụi mịn vì sai lầm này

Bạn đầu tư vài triệu đồng mua máy lọc không khí để bảo vệ gia đình khỏi bụi mịn PM2.5, virus và dị ứng. Nhưng mỗi ngày, chiếc máy đó có thể đang thổi ra luồng không khí… bẩn và độc hại hơn cả không khí ngoài trời do một thủ phạm không ai ngờ tới, đó là bộ lọc giả, kém chất lượng.

Cơn sốt máy lọc không khí và mảng tối "linh kiện thay thế"

Trước tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và khu công nghiệp (như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai…) liên tục chạm ngưỡng báo động đỏ, máy lọc không khí đã trở thành "lá chắn" bắt buộc phải có trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra, rằng trong khi người tiêu dùng sẵn sàng chi số tiền lớn cho thân máy, họ lại vô cùng chủ quan khi chọn mua màng lọc thay thế – trái tim của toàn bộ thiết bị.

Khảo sát nhanh trên các sàn thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam, người dùng rất dễ bị bủa vây bởi hàng nghìn bộ lọc gắn mác "HEPA" được rao bán với giá siêu rẻ, chỉ bằng 1/3 đến 1/2 hàng chính hãng. Được quảng cáo là hàng "tương thích" (compatible) chất lượng cao, nhưng thực chất, phần lớn trong số này là các bộ lọc giả, lọc nhái kém chất lượng có nguồn gốc trôi nổi.

Mức giá chênh lệch của bộ lọc trên sàn thương mại điện tử (trái) và gian hàng chính hãng (phải).

Những rủi ro khi rước bộ lọc giả về nhà

Các kỹ sư môi trường và chuyên gia y tế hô hấp cảnh báo, việc sử dụng một bộ lọc giả không chỉ khiến máy lọc hoạt động vô ích mà còn trực tiếp biến thiết bị này thành một "tòa tháp phát tán mầm bệnh" di động:

- Bất lực trước bụi mịn: Các bộ lọc giả chỉ giữ được các hạt bụi thô kích thước lớn. Đối với bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, virus và nấm mốc, màng lọc giả hoàn toàn để chúng lọt qua và tiếp tục tuần hoàn trong phòng.

- Thải ngược bụi và sợi vải vào không khí: Bộ lọc kém chất lượng thường sử dụng chất liệu sợi tổng hợp hoặc giấy thô ráp không đạt chuẩn. Sau vài tháng chịu áp lực gió từ cánh quạt, các sợi lọc này sẽ bị mủn, mục và bung ra, khiến máy thổi ngược một lượng lớn bụi trắng và sợi vải vi mô vào không gian sống.

- Ổ tích tụ nấm mốc và vi khuẩn: Màng lọc HEPA thật có các lớp kháng khuẩn chuyên dụng. Màng lọc giả không có tính năng này, lại dễ bị ẩm do khí hậu nóng ẩm Việt Nam, vô tình trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi rồi theo luồng gió bay thẳng vào hệ hô hấp của người dùng.

- Nhiễm độc hóa chất hữu cơ (VOCs): Để tiết kiệm chi phí, các xưởng sản xuất lậu thường dùng các loại keo dán công nghiệp rẻ tiền để cố định các nếp gấp màng lọc. Khi máy hoạt động, lượng keo này sẽ giải phóng ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) độc hại hoặc mùi hôi khét khó chịu.

Cẩn trọng với lõi lọc không khí giả.

Hậu quả của việc hít thở nguồn không khí "độc hại" từ máy lọc giả là tình trạng dị ứng của các thành viên ngày càng nặng hơn, kích phát các cơn hen suyễn dai dẳng, viêm xoang mãn tính và suy giảm hệ miễn dịch. Đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất không ai khác chính là trẻ em và người già.

5 dấu hiệu nhận biết bộ lọc giả

Để không biến mình thành nạn nhân của thị trường lọc giả, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ màng lọc dựa trên các tiêu chí sau:

- Giá rẻ bất thường: Nếu một bộ lọc chính hãng có giá khoảng 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, nhưng trên mạng rao bán chỉ từ 200.000 – 300.000 đồng, hãy cảnh giác cao độ.

- Thiếu chứng nhận tiêu chuẩn: Hàng thật luôn ghi rõ tiêu chuẩn khắt khe như HEPA H13 hoặc H14 theo chuẩn EN 1822 hoặc ISO 29463. Hàng giả thường chỉ ghi chung chung là "Màng lọc HEPA".

- Không có tem kiểm định: Sản phẩm thiếu tem chống hàng giả, không có mã QR để quét kiểm tra nguồn gốc từ nhà sản xuất, không có chứng nhận CE hay ISO.

- Gia công thô sơ: Thớ giấy lọc của hàng giả thô ráp, các nếp gấp không đều. Đặc biệt, xung quanh viền màng lọc không có lớp ron cao su hoặc đệm mút mềm. Thiếu bộ phận này, màng lọc sẽ không khít với thân máy, khiến không khí bẩn bị rò rỉ qua các khe hở.

- Dấu hiệu khi vận hành: Lắp lọc giả vào máy thường thấy có mùi hôi lạ của nhựa hoặc keo. Gió thổi ra yếu đi nhanh chóng chỉ sau vài tuần sử dụng do màng lọc bị tắc nghẽn hoặc kết cấu giấy bị xẹp.

Cần làm gì để bảo vệ bản thân và gia đình?

Máy lọc không khí chỉ phát huy đúng công năng "lá chắn" khi người dùng tuân thủ các nguyên tắc bảo trì khoa học:

- Chỉ mua tại nguồn uy tín: Tuyệt đối không mua màng lọc trôi nổi trên mạng. Hãy mua trực tiếp tại trang web của hãng hoặc các đại lý phân phối ủy quyền chính thức của các thương hiệu uy tín (như Xiaomi, Sharp, Daikin, Philips, Coway...). Khi mua máy mới, nên chọn các dòng máy có tích hợp chip RFID hoặc tính năng báo thay bộ lọc tự động trên ứng dụng để dễ dàng quản lý.

- Tuân thủ thời gian thay lọc định kỳ: Lọc thô (màng lưới ngoài cùng) cần được tháo ra vệ sinh, hút bụi mỗi 1 - 3 tháng. Màng lọc HEPA và màng than hoạt tính bắt buộc phải thay mới sau 6 - 12 tháng tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của môi trường sống.

- Kiểm tra bằng thiết bị độc lập: Để biết máy lọc có thực sự hiệu quả hay không, bạn nên trang bị một máy đo chất lượng không khí độc lập (Air Quality Monitor). Nếu máy lọc chạy liên tục mà chỉ số PM2.5 hiển thị trên máy đo vẫn ở mức cao, đã đến lúc bạn cần kiểm tra lại chất lượng của bộ lọc.

Lời kết

Đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư thông minh nhất, nhưng tiết kiệm sai chỗ sẽ biến "lá chắn" bảo vệ thành "mối nguy" đầu độc những người thân yêu. Hãy tháo mặt nạ chiếc máy lọc không khí ở nhà và kiểm tra bộ lọc của gia đình bạn ngay hôm nay trước khi quá muộn.