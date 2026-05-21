Hệ thống lưu trữ "khủng" chứa được 48 ổ SSD, tổng dung lượng tính bằng PB

Synology vừa công bố sự ra mắt của sản phẩm PAS7700 - hệ thống lưu trữ NVMe all-flash với kiến trúc active-active, được thiết kế cho các môi trường vận hành trọng yếu đòi hỏi hiệu năng cao, độ ổn định liên tục và khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

PAS7700 được trang bị bộ điều khiển kép cùng 48 khay SSD NVMe trong khung máy 4U, cho phép mở rộng lên tới 1,65PB dung lượng lưu trữ thô với hỗ trợ bảy thiết bị mở rộng. Hệ thống hỗ trợ đồng thời cả lưu trữ file và lưu trữ block với nhiều giao thức phổ biến như NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB và NFS.

Với dung lượng bộ nhớ tối đa lên tới 2.048 GB cùng kết nối mạng 100GbE, PAS7700 có thể xử lý tới 2 triệu IOPS với độ trễ dưới 1 mili giây và băng thông đạt tới 30 GB/s.

Hệ thống được thiết kế cho các môi trường có nhu cầu xử lý dữ liệu theo thời gian thực như ảo hóa, cơ sở và môi trường xử lý dữ liệu quy mô lớn. Hệ thống cũng hướng tới các môi trường VDI, EDA và AI đòi hỏi hiệu năng cao cùng khả năng vận hành liên tục.

Sản phẩm cũng hướng tới các doanh nghiệp vận hành hạ tầng dữ liệu cường độ cao như trung tâm dữ liệu, sản xuất, thiết kế bán dẫn, phát triển game, y tế… Đây là những môi trường phải xử lý đồng thời khối lượng lớn dữ liệu, yêu cầu hệ thống duy trì hiệu năng ổn định và khả năng vận hành liên tục.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm còn ở kiến trúc active-active, cho phép hai bộ điều khiển hoạt động song song. Khi một bộ điều khiển hoặc thành phần mạng gặp sự cố, hệ thống vẫn tiếp tục duy trì dịch vụ, hạn chế nguy cơ gián đoạn vận hành.

Hệ thống được trang bị nhiều lớp bảo vệ nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao, bao gồm RAID triple-parity, cơ chế đồng bộ dữ liệu ghi trong bộ nhớ, chuyển đổi dự phòng IP và cơ chế tự động chuyển đổi dự phòng ở cấp độ giao thức, đảm bảo hoạt động liên tục cả khi xảy ra sự cố bất ngờ.

PAS7700 đồng thời hỗ trợ Snapshot Replication và Hyper Backup, cho phép xây dựng nhiều lớp sao lưu và phục hồi dữ liệu giữa hệ thống vận hành chính cùng các hệ thống dự phòng. Từ đó, sản phẩm giúp tăng khả năng khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố hoặc tấn công mạng, điều từng xảy ra với một số.

Nền tảng vận hành trên DSM Enterprise - hệ điều hành do Synology phát triển riêng cho dòng lưu trữ doanh nghiệp, hướng tới các môi trường yêu cầu hiệu năng cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng quản trị trực quan và dễ vận hành.