Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 174, được Chính phủ ban hành ngày 21/5, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội. Cụ thể, cá nhân, tổ chức cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân.

Ngoài tiền phạt, cá nhân, tổ chức phải khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung.

Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội, như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân.

Các nội dung cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị, rùng rợn cũng thuộc diện bị xử phạt.

Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm; chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng.

Việc cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

So với quy định hiện hành, Nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo Nghị định 15/2020, với khung phạt 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa, tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế.

Nghị định 174/2026 gồm 8 chương, 117 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7.