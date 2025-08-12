Các "ông trùm" công nghệ đang hạ thấp trải nghiệm của khách hàng?

Apple, Google và Samsung đều được đồn đoán sẽ thay đổi dòng sản phẩm của mình theo nhiều cách trong năm nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những "ông lớn" này đang hạ thấp trải nghiệm của những khách hàng cao cấp coi trọng giá trị.

Ảnh minh họa.

Điện thoại thông minh được chia thành ba phân khúc: giá phải chăng, tầm trung và cao cấp. Các mẫu flagship vốn đã khá đắt đỏ nhưng giờ đây, các nhà sản xuất smartphone còn muốn hướng người tiêu dùng đến những phiên bản có nhiều tính năng nhất và mức giá cao nhất. Chiến lược này sẽ được thể hiện trong năm nay với những tin đồn về iPhone 17 Air, Galaxy S26 Edge và Pixel 10.

Ít smartphone hơn với cùng mức giá

Điện thoại thông minh mỏng hơn từng được đánh giá là mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Lý do khiến điện thoại thông minh phình to ra ngay từ đầu là vì chúng được trang bị nhiều công nghệ hơn trước. Đây là lý do tại sao các điện thoại flagship thường nặng hơn nhiều so với điện thoại giá rẻ.

iPhone 17 Air và Galaxy S26 Edge đã khắc phục điều đó bằng cách cung cấp cho người dùng thông số kỹ thuật hàng đầu trong một thiết kế mỏng hơn. Vấn đề duy nhất là chúng sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ để được coi là điện thoại cao cấp. Và mặc dù cung cấp thông số kỹ thuật kém hơn, chúng vẫn có giá tương đương với các điện thoại cao cấp. Nói cách khác, người tiêu dùng đang bị các nhà sản xuất "đánh lừa" một cách tinh tế.

Galaxy S26 Edge sẽ thay thế Galaxy S26 Plus

Galaxy S25 Edge đã ra mắt nhưng chúng chỉ là một ý tưởng phụ. Vào năm sau, Galaxy S26 Edge sẽ là lựa chọn duy nhất cho những ai muốn sở hữu một phiên bản tốt hơn Galaxy S26 tiêu chuẩn nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S25 Edge.

Tuy nhiên, chiếc Galaxy S Edge của năm sau khó có thể lấp đầy khoảng trống từ chiếc Galaxy S Plus để lại. Có tin đồn cho hay, Galaxy S26 Edge sẽ chỉ có pin 4.200mAh - nhỏ hơn nhiều so với pin 4.900mAh của Galaxy S26 Plus. Chưa hết, các nguồn tin còn cho hay, Galaxy S26 Edge chỉ có thiết lập camera sau kép, trái ngược với cụm 3 cảm biến camera sau của phiên bản Galaxy S Plus.

Mặc dù chi tiết về giá vẫn chưa được công bố nhưng Galaxy S26 Edge dự kiến có giá tương đương Galaxy S26 Plus. Đây sẽ là một bước thụt lùi về mặt giá trị.

iPhone 17 Air - iPhone siêu mỏng không phải lúc nào cũng tốt hơn

iPhone 17 Air thậm chí còn "đánh lừa" iFan hơn cả Galaxy S25 Edge. Chiếc iPhone này được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin 2.900mAh - siêu nhỏ và chỉ có 1 camera sau.

Đáng chú ý, chiếc iPhone này có giá đắt hơn cả iPhone 17 tiêu chuẩn và có thể sở hữu mức giá tương đương iPhone 17 Plus sắp ngừng sản xuất.

Pixel 10 đang thử nghiệm điều tương tự

Nhìn bề ngoài, Pixel 10 là bản nâng cấp so với Pixel 9 với camera tele thứ ba. Thậm chí còn có tin đồn cho hay, Pixel 10 sẽ có giá tương đương Pixel 9.

Điều đó không có nghĩa là thiết bị sẽ có giá trị hơn. Theo một báo cáo, Pixel 10 sẽ sử dụng cảm biến nhỏ hơn cho camera chính và camera góc siêu rộng. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng nhiếp ảnh của điện thoại.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

Suy cho cùng, camera là điểm nhấn chính của Pixel 10 và việc trang bị cho Pixel 10 cùng cảm biến với Pixel 9a tầm trung là một sự hạ cấp.

Tất cả những điều trên cho thấy, các mẫu flagship cơ bản của Apple, Google và Samsung sẽ chẳng khác gì những phiên bản tầm trung được nâng cấp. Đúng vậy, chúng sẽ được trang bị chip siêu nhanh và màn hình chất lượng cao nhưng lại thiếu những tính năng quan trọng khác giúp phân biệt flagship với tầm trung.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên gia chưa rõ liệu đây có phải là một động thái nhằm thuyết phục khách hàng chi tiền cho những mẫu smartphone đắt nhất hay là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm loại bỏ những chiếc điện thoại tầm trung được nâng cấp. Ví dụ, có một số tin đồn về việc Google sẽ ngừng sản xuất dòng A.

Dù thế nào đi nữa, việc mua một chiếc flagship sẽ không còn mang lại cho người dùng cảm giác tận hưởng cấu hình cao cấp nhất. Người tiêu dùng buộc phải chi nhiều tiền nhất để có trải nghiệm cao cấp nhất.