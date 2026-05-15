Galaxy S24 phát nổ tại Hàn Quốc khiến cộng đồng công nghệ xôn xao

Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt trên Reddit, nơi người dùng đã chia sẻ trải nghiệm đáng sợ của mình.

Hình ảnh Galaxy S24 bị cháy nổ được chia sẻ trên Reddit.

Theo thông tin được đăng tải, vào ngày 11/5, chiếc Galaxy S24 của người dùng Reddit nói trên đã bốc khói và phát nổ trong khi đang được sử dụng để duyệt internet. Điều đáng ngạc nhiên là thiết bị không bị rơi vỡ, không được sạc và chưa từng được sửa chữa trước đó.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy điện thoại đã bị hư hỏng nặng nề, nhưng may mắn thay, phần dưới của thiết bị đã mở ra trong sự cố, nhờ vậy giúp giảm thiểu tác động của vụ nổ. Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị y tế vì các triệu chứng hít phải khói và lo âu.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố bốc cháy của pin lithium-ion trên chiếc Galaxy S24 đề cập. Người dùng sản phẩm cho biết đã nhận được liên hệ từ một quan chức của Samsung về vụ việc. Có khả năng công ty sẽ thu hồi thiết bị để tiến hành điều tra pháp y nhằm xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Sự cố mới là trường hợp hiếm gặp đối với điện thoại Samsung trong những năm gần đây.

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung gặp phải sự cố liên quan đến smartphone phát nổ. Trước đó, một chiếc Galaxy S25 Plus cũng đã phát nổ trong khi sạc, và vụ việc đã được điều tra. Tuy nhiên, nổi bật nhất có lẽ là thảm họa Galaxy Note7 khi thiết bị này bị cấm mang lên máy bay do lỗi thiết kế khiến pin quá nóng và bốc cháy, dẫn đến việc Samsung phải thu hồi hàng triệu sản phẩm và chịu thiệt hại hàng tỷ đô la.

Sau sự cố Galaxy Note7, Samsung đã triển khai một danh sách kiểm tra an toàn cho pin trước khi lắp đặt vào thiết bị. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ phát nổ, và sự cố Galaxy S24 hiện tại được xem là trường hợp cá biệt trong số hàng triệu sản phẩm đã được bán ra.

Để bảo vệ smartphone của mình, người dùng được khuyến cáo sử dụng bộ sạc chính hãng, đảm bảo thiết bị có không gian thoáng khí khi sạc và tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt trực tiếp. Nếu phát hiện pin bị hư hỏng, hãy thay thế ngay lập tức để đảm bảo an toàn.