Điện thoại Galaxy sẽ không còn trải nghiệm cập nhật One UI như trước đây

Nhờ vào những điều chỉnh này, Samsung đã có thể nhanh chóng phát hành One UI 8 sau khi One UI 7 bị trì hoãn. Dự báo, các bản cập nhật One UI trong tương lai sẽ tiếp tục được cải thiện.

Samsung không còn ưu ái Galaxy S khi nhận One UI nữa.

Cụ thể, Samsung đã áp dụng hai thay đổi quan trọng trong quy trình phát triển One UI. Đầu tiên, hãng đã chuyển sang mô hình Trunk Stable của Google, cho phép phát triển nhanh hơn. Thứ hai, Samsung sẽ ưu tiên cập nhật cho các mẫu smartphone màn hình gập Galaxy trước, thay vì các mẫu Galaxy S mới nhất.

Mô hình Trunk Stable của Google không yêu cầu xây dựng các phiên bản thử nghiệm riêng biệt, thay vào đó mọi hoạt động phát triển diễn ra trên một cơ sở mã nguồn duy nhất giúp giảm thiểu lỗi và rút ngắn thời gian phát hành. Nhờ vào mô hình này, Google đã phát hành Android 16 sớm hơn gần 25% so với lịch trình thông thường. Samsung đã áp dụng phương pháp này để phát triển One UI 8, từ đó giúp hãng đạt được bước tiến lớn trong việc phát hành bản cập nhật.

Một lãnh đạo tại Samsung chia sẻ, mục tiêu dài hạn của hãng là đồng bộ hóa tốc độ ra mắt các phiên bản Android mới của Google với One UI. Điều này có nghĩa là người dùng có thể mong đợi các bản cập nhật One UI như One UI 8.5 và One UI 9 sẽ ra mắt sớm hơn so với trước đây.

One UI x.5 sẽ dành cho Galaxy S, trong khi One UI x.0 của smartphone gập.

Một thay đổi đáng chú ý khác là các smartphone màn hình gập của Samsung sẽ nhận được các phiên bản One UI chính thức ngay khi ra mắt. Theo nguồn tin từ Ice Universe, Samsung dự kiến sẽ phát hành các phiên bản Android và One UI mới vào giữa năm, cùng với các mẫu smartphone màn hình gập mới. Trong khi đó, các điện thoại dòng Galaxy S sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm, có thể là One UI x.5, sau đó.

Mặc dù Samsung chưa xác nhận thông tin này nhưng có vẻ như đây là một chiến lược hợp lý. Hãng thường ra mắt smartphone màn hình gập mới cùng thời điểm với các phiên bản Android mới của Google. Việc đồng bộ hóa các bản phát hành phần mềm lớn với Google sẽ giúp Samsung triển khai One UI nhanh hơn cho các thiết bị Galaxy cũ hơn trong tương lai.