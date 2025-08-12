Zalo đang bỏ xa Messenger, Viber và cả WhatsApp

Báo cáo “The Connected Consumer quý I/2025” vừa tiếp tục ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam. Nền tảng Việt cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trên các hạng mục lướt nội dung giải trí tự do, nền tảng có tỷ lệ người đọc tin tức cao.

Cụ thể, ở hạng mục nền tảng nhắn tin, Zalo dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 79%, tiếp tục duy trì khoảng cách với các ứng dụng toàn cầu khác như Facebook (69%), Messenger (54%), Viber (7%) hay WhatsApp (6%). Kết quả cho thấy sự ưa chuộng của người dùng Việt đối với nền tảng nhắn tin “Make in Việt Nam” so với các ứng dụng quốc tế nổi tiếng.

Trong quý I/2025, Zalo tiếp tục củng cố vị trí top 1 khi xét về tỷ lệ yêu thích với 51%, vượt qua Facebook (21%) và Messenger (20%). Cũng như năm 2024, Zalo tiếp tục là nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng: Gen X, Gen Y và Gen Z.

Trong đó, kết quả khảo sát nhóm Gen X (những người sinh trong khoảng từ năm 1965 đến 1980) cho thấy, có tới 63% số người được khảo sát yêu thích sử dụng Zalo cho việc nhắn tin hàng ngày. Con số này đối với Messenger và Facebook lần lượt là 16% và 15%.

Tương tự với 2 nhóm thế hệ người dùng Gen Y (những người sinh ra trong khoảng từ năm 1980 - 1995) và Gen Z (những người sinh ra trong khoảng từ năm 1995 - 2010), tỷ lệ yêu thích sử dụng Zalo lần lượt là 49% và 40%. Kết quả khảo sát 2 nhóm thế hệ người dùng này đối với Facebook lần lượt là 25% và 23%, và với Messenger ghi nhận là 18% và 27%.

Đây là quý thứ 18 liên tiếp Zalo đạt thứ hạng nền tảng yêu thích ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng kể từ năm 2020 - cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số một Việt Nam.

Báo cáo quý I/2025 của Decision Lab cũng ghi nhận sự tăng trưởng của Zalo trên các hạng mục lướt nội dung giải trí tự do và tin tức. Theo đó, Zalo ghi nhận sự gia tăng tích cực về tỷ lệ sử dụng với 38% trên hạng mục lướt nội dung giải trí tự do. Đối với hạng mục tin tức, tỷ lệ người dùng sử dụng Zalo để đọc tin tức tăng lên 27%.