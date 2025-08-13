Điều gì xảy ra khi một thiên thạch đi vào bầu khí quyển của Trái Đất

Thiên thạch là những khối đá từ không gian va vào bầu khí quyển Trái Đất. Chúng thường dễ nhìn thấy hơn vào ban đêm và có thể tạo ra những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục trong các trận mưa sao băng.

Thiên thạch đi vào bầu khí quyển Trái Đất nhiều lần mỗi năm.

Thuật ngữ sao băng được sử dụng để chỉ một tảng đá từ vũ trụ, thường là kết quả của va chạm giữa hai tiểu hành tinh, khi nó đi vào khí quyển Trái Đất. Khi một thiên thạch xâm nhập vào khí quyển, nó sẽ bốc cháy do ma sát với không khí. Hầu hết thiên thạch sẽ cháy hoàn toàn trước khi chạm đất, và màu sắc của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phần cấu tạo. Ví dụ, thiên thạch chứa nhiều sắt có thể có màu vàng.

Thiên thạch được phân loại dựa trên hành vi và kích thước, bao gồm các loại như thiên thạch ăn đất, cầu lửa, bolide và siêu bolide. Khi thiên thạch xâm nhập vào bầu khí quyển, nó di chuyển với tốc độ hàng chục nghìn kilomet một giờ khiến không khí phía trước bị nén và làm nóng lên đến khoảng 1.600 độ C. Điều này là nguyên nhân khiến thiên thạch bốc cháy và trở nên dễ thấy.

Thiên thạch thường va chạm với Trái Đất ở độ cao từ 80 đến 120 km, khi đi vào tầng trung lưu của khí quyển. Chúng chỉ có thể sống sót sau chuyến va chạm nếu kích thước đủ lớn để duy trì khối lượng sau khi phần lớn bị đốt cháy. Màu sắc của thiên thạch khi cháy trên bầu trời cũng phụ thuộc vào thành phần của chúng, trong đó thiên thạch chứa nhiều canxi có thể có màu tím.

Sao băng là kết quả của việc lướt qua bầu trời của thiên thạch.

Trong số các loại thiên thạch, sao băng (hay còn gọi là earthgrazer) lướt qua bầu trời với đuôi dài. Một số sao băng bị phá hủy trong khí quyển, trong khi những sao băng khác có thể quay trở lại không gian. Phiên bản sáng hơn và tồn tại lâu hơn của sao băng được gọi là cầu lửa vì chúng thường tạo ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời.

Một số thiên thạch lớn hơn cầu lửa có thể phát nổ trên bầu trời và tạo ra siêu thanh, nơi vụ nổ đủ lớn để người trên mặt đất có thể nghe thấy và cảm nhận được sóng xung kích.

Siêu sao băng là loại thiên thạch nguy hiểm nhất khi vụ nổ có thể gây thiệt hại cho tài sản, động vật và con người sống dưới Trái Đất. Sóng xung kích từ chúng có thể làm vỡ cửa sổ, trong khi ánh sáng từ vụ nổ có thể gây tổn thương mắt và bỏng da.