Dell ra mắt XPS 13 thế hệ mới: Nặng 1kg, pin xem video liên tục 17 tiếng

Tại triển lãm công nghệ Computex 2026, Dell đã chính thức giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng laptop cao cấp XPS 13. Thiết bị này thiết lập kỷ lục mới về kích thước khi trở thành chiếc máy tính xách tay mỏng và nhẹ nhất trong lịch sử phát triển của dòng sản phẩm Dell XPS.

Dell XPS 13 thế hệ mới sở hữu trọng lượng chạm mốc 1kg và độ mỏng thân máy chỉ đạt 12,75mm. Bộ khung của thiết bị được gia công bằng công nghệ cắt CNC từ chất liệu nhôm nguyên khối nhằm đảm bảo độ cứng cáp cho cấu trúc phần cứng siêu mỏng. Máy được phân phối với hai tùy chọn màu sắc là Sky và Storm, đi kèm bàn phím tích hợp đèn nền hỗ trợ thao tác trong tối và bàn di chuột (touchpad) dạng truyền thống.

Mẫu máy tính này được trang bị màn hình cảm ứng LCD InfinityEdge độ phân giải 2.5K làm trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản cấu hình. Tấm nền hiển thị của máy có khả năng bao phủ 100% dải màu chuẩn điện ảnh DCI-P3.

Đáng chú ý, màn hình của XPS 13 tích hợp công nghệ tần số quét biến thiên (VRR), cho phép hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ làm tươi linh hoạt từ 30Hz đến 120Hz tùy theo loại nội dung. Sự tối ưu hóa này kết hợp với viên pin cải tiến giúp thiết bị đạt thời lượng phát video trực tuyến liên tục lên đến 17 giờ sau một lần sạc đầy, cho phép vận hành suốt cả ngày mà không cần phụ thuộc vào bộ sạc.

Về hiệu suất vận hành, Dell cung cấp cho người dùng các tùy chọn vi xử lý Intel Core Series 3 hoặc nền tảng Intel Core Ultra Series 3 mới nhất hỗ trợ các tác vụ AI. Cấu hình phần cứng tối đa của máy có thể nâng cấp lên tới 32GB RAM chuẩn LPDDR5X và ổ cứng SSD lưu trữ dung lượng 1TB. Nhằm duy trì nhiệt độ ổn định khi xử lý các tác vụ đa nhiệm cường độ cao, Dell áp dụng kiến trúc tản nhiệt quạt kép bên trong thân máy.

Bên cạnh đó, các trang bị phần cứng tiêu chuẩn khác trên dòng XPS 13 gồm hệ thống kết nối mạng không dây tốc độ cao Intel Wi-Fi 7, cổng kết nối vật lý, hệ thống âm thanh cấu trúc bốn loa và tính năng bảo mật nhận diện khuôn mặt Windows Hello.

Mức giá chính thức và thời điểm phân phối cụ thể của sản phẩm tại thị trường trong nước chưa được công bố, chi phí sẽ được cập nhật thông qua các đại lý ủy quyền của hãng.