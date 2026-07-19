Đây là thứ lặng lẽ thay đổi từng ngày mang lại lợi ích lớn cho người dùng laptop

Trong quá khứ, laptop thường đi kèm với bộ sạc cồng kềnh và nặng nề, gây khó khăn cho người dùng trong việc di chuyển và cất giữ. Tuy nhiên, nhờ vào những tiến bộ công nghệ, bộ sạc “cục gạch” này đang dần trở thành dĩ vãng, đặc biệt là laptop đã trở nên nhỏ gọn và nhẹ hơn bao giờ hết, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của chất bán dẫn gallium nitride (GaN).

Bộ sạc laptop ngày nay đang gọn nhẹ hơn nhiều so với trước đây.

Công nghệ GaN cho phép các nhà sản xuất tạo ra các máy biến áp và linh kiện nhỏ hơn, với độ dẫn điện cao hơn so với silicon truyền thống. Kết quả là kích thước bộ sạc đã giảm từ 40% đến 50%, trong khi vẫn duy trì công suất đầu ra mạnh mẽ từ 40W đến 150W. Ngày nay, ngay cả các máy trạm hiệu năng cao và laptop chơi game cũng đã bắt đầu áp dụng bộ sạc GaN.

Bên cạnh kích thước nhỏ gọn, bộ sạc GaN còn có khả năng tản nhiệt tốt hơn và hiệu suất năng lượng cao, với hiệu suất chuyển đổi lên đến 99%, so với khoảng 85% của bộ sạc silicon. Điều này giúp bộ sạc GaN an toàn hơn cho các công nghệ sạc nhanh. Hơn nữa, thiết kế nhỏ gọn của chúng cho phép dễ dàng lắp đặt vào những không gian hẹp, và nhiều bộ sạc GaN hiện đại còn tích hợp nhiều cổng USB giúp sạc đồng thời nhiều thiết bị.

Mặc dù chưa có số liệu cụ thể về tỷ lệ sử dụng bộ sạc GaN, nhưng các sản phẩm sử dụng silicon đang ngày càng trở nên hiếm trên thị trường laptop hiệu năng cao. Chẳng hạn, MacBook Pro mới của Apple đã trang bị bộ sạc USB-C tích hợp GaN, trong khi các mẫu cao cấp từ Lenovo và Dell cũng đang áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, một số laptop cấp thấp vẫn sử dụng bộ sạc silicon, nhưng người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua bộ sạc GaN từ các thương hiệu phụ kiện như Anker.

Người tiêu dùng cần lưu ý khi mua sắm, vì nếu thiết bị không hỗ trợ các giao thức sạc nhanh, việc sử dụng bộ sạc GaN sẽ không gây hại nhưng chỉ tăng tốc độ sạc một chút. Mặc dù bộ sạc GaN hiện có giá cao hơn so với bộ sạc silicon truyền thống, nhưng với xu hướng “theo đuổi tốc độ sạc”, giá cả sẽ sớm được điều chỉnh khi công nghệ này trở nên phổ biến hơn.