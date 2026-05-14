Googlebook sẽ thay đổi laptop như iPhone từng thay đổi điện thoại?

Google vừa hé lộ dòng laptop hoàn toàn mới mang tên Googlebook, sản phẩm được xem là bước kế nhiệm đầy tham vọng của Chromebook sau hơn 15 năm. Thiết bị này sẽ tập trung mạnh vào AI với Gemini đóng vai trò trung tâm trải nghiệm.

Theo Google, Googlebook sẽ chạy trên nền tảng kết hợp giữa Android và ChromeOS, với một hệ điều hành mới hiện có tên mã “Aluminium”. Mặc dù công ty chưa công bố tên chính thức, nhưng xác nhận đây không phải ChromeOS truyền thống.

Điểm nổi bật nhất ở Googlebook là tính năng “Magic Pointer”. Khi người dùng di chuyển hoặc “lắc” con trỏ chuột, Gemini sẽ tự động đưa ra gợi ý theo ngữ cảnh trên màn hình. Ví dụ, trỏ vào ngày tháng trong email có thể tạo lịch họp ngay lập tức, hoặc chọn hai bức ảnh để AI ghép và tạo nội dung mới.

Googlebook cũng được thiết kế để hoạt động liền mạch với điện thoại Android. Người dùng có thể mở ứng dụng từ smartphone trực tiếp trên Googlebook mà không cần cài đặt, đồng thời truy cập file từ điện thoại như thể chúng nằm sẵn trong máy tính.

Ngoài ra, Google còn mang tính năng “Create My Widget” lên Googlebook. Công cụ này cho phép tạo widget cá nhân hóa bằng câu lệnh tự nhiên với Gemini, đồng thời kết nối Gmail, Calendar và dữ liệu web để xây dựng bảng điều khiển thông minh theo nhu cầu người dùng.

Về phần cứng, Google xác nhận đang hợp tác với Acer, ASUS, Dell, HP và Lenovo để sản xuất những mẫu Googlebook đầu tiên. Các thiết bị sẽ có thiết kế cao cấp, nhiều kích thước khác nhau và xuất hiện “glowbar” phát sáng đặc trưng ở mặt lưng.

Google cho biết những chiếc Googlebook đầu tiên sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2026, tuy nhiên thông tin cấu hình và giá bán vẫn chưa được xác nhận.

Với những gì sản phẩm này mang lại, giới phân tích đang kỳ vọng Googlebook sẽ tạo ra một làn gió mới trên thị trường laptop, giống cách iPhone đã làm với smartphone cách đây gần 20 năm.