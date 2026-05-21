Đây là chi tiết trên một dòng laptop Lenovo mà fan Apple cũng phải ganh tỵ

Kể từ khi IBM ra mắt dòng laptop ThinkPad vào năm 1992, một trong những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này chính là nút điều khiển nhỏ màu đỏ, được gọi là TrackPoint, nằm giữa các phím G, H và B trên bàn phím. Khác với các nút bấm truyền thống, TrackPoint là một cần điều khiển cho phép người dùng di chuyển con trỏ chuột một cách chính xác mà không cần rời tay khỏi vị trí gõ.

Lenovo gần như vẫn duy trì di sản TrackPoint trên dòng ThinkPad kể từ ngày mua lại từ IBM.

Tầm quan trọng của TrackPoint

Theo David Hill, cựu giám đốc thiết kế của Lenovo, TrackPoint được thiết kế để hỗ trợ người dùng gõ phím và di chuyển con trỏ một cách thuận tiện. Công nghệ này sử dụng các điện trở cảm biến áp lực tích hợp trong bàn phím, cho phép chuyển động của con trỏ dựa trên lực tác động lên TrackPoint.

Dưới sự quản lý của Lenovo, công ty đã mua lại bộ phận máy tính cá nhân của IBM vào năm 2005, TrackPoint vẫn được duy trì như một phần không thể thiếu của ThinkPad.

Trong bối cảnh giá thiết bị công nghệ dự kiến sẽ tăng vào năm 2026, việc tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Di sản và tính hữu dụng của TrackPoint vẫn là lý do khiến nhiều người tiêu dùng lựa chọn ThinkPad thay vì các dòng laptop khác, bao gồm cả MacBook.

TrackPoint hay trackpad được ưa chuộng hơn?

Với sự tồn tại của TrackPoint trong suốt nhiều năm, không ít người đang đặt câu hỏi về lý do tại sao thiết kế này tồn tại đến bây giờ, đặc biệt khi trackpad đã xuất hiện và chứng minh khả năng của nó. Mọi thứ có vẻ như bắt nguồn từ quan điểm của người dùng, và quan điểm của mỗi người về vấn đề này rất đa dạng.

TrackPoint vẫn là thiết kế mà người dùng gõ phím 10 ngón vẫn mong muốn.

Một số người cho rằng TrackPoint mang lại sự linh hoạt và độ nhạy cao hơn, trong khi những người khác lại tin rằng nó có thể khó sử dụng và không nhạy bằng trackpad. Trong thực tế, TrackPoint được thiết kế đặc biệt cho phương pháp gõ phím bằng mười ngón tay, giúp người dùng dễ dàng điều khiển con trỏ mà không cần rời tay khỏi bàn phím.

Nếu muốn trải nghiệm TrackPoint, người dùng cần cân nhắc mua một chiếc ThinkPad. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Lenovo đã ra mắt ThinkPad X9 vào năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên dòng máy tính này không còn trang bị TrackPoint. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của nút điều khiển biểu tượng suốt hàng chục năm qua sẽ đi về đâu.