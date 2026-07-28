Apple phát hành iOS 26.6, người dùng iPhone nên cập nhật ngay

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.6 cho người dùng iPhone. Mặc dù bản cập nhật này không có nhiều tính năng mới so với các phiên bản trước đó (iOS 26.4 và iOS 26.5), nhưng nó bao gồm các bản sửa lỗi quan trọng, cập nhật bảo mật và chuẩn bị cho việc nâng cấp lên iOS 27.

iOS 26.6 được đánh giá là một bản cập nhật tốt nhất của vòng đời iOS 26.

iOS 26.6 hiện đã có sẵn cho tất cả các iPhone tương thích. Để cài đặt bản cập nhật, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Người dùng có thể cài đặt ngay lập tức hoặc để tự động cập nhật qua đêm.

Theo ghi chú phát hành của Apple, bản cập nhật này bao gồm các sửa lỗi, cập nhật bảo mật và tối ưu hóa chỉ mục Spotlight để chuẩn bị cho iOS 27. Đối với người dùng doanh nghiệp, Apple đã khắc phục sự cố liên quan đến việc không thể thay đổi cài đặt địa chỉ Wi-Fi riêng tư.

Đặc biệt, Apple đã công bố hơn 75 bản vá lỗi bảo mật, tất cả đều được bao gồm trong bản cập nhật iOS 26.6 (và cả iPadOS 26.6) dành cho iPhone và iPad.

Các tính năng và thay đổi trên iOS 26.6

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong iOS 26.6 là tối ưu hóa chỉ mục Spotlight, điều mà người dùng có thể không nhận thấy ngay lập tức. Apple cho biết bản cập nhật này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm khi iOS 27 ra mắt, với các nâng cấp lớn cho Spotlight và Siri.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật trong ứng dụng cài đặt của iPhone.

Ngoài ra, iOS 26.6 cũng bổ sung thông báo mới khi người dùng đạt đến giới hạn số lượng liên hệ bị chặn, từ đó giúp họ dễ dàng quản lý danh bạ của mình hơn.

Một tính năng bảo mật mới mà Apple đang phát triển là khả năng chống cướp giật điện thoại, được thiết kế để tự động khóa iPhone khi phát hiện thiết bị bị lấy đi đột ngột. Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa được kích hoạt trong phiên bản hiện tại.

Bản cập nhật iOS 26.6 được phát hành trong bối cảnh Apple đang chuẩn bị cho iOS 27, bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo cho iPhone. Hiện tại, iOS 27 đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 9 tới.