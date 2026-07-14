Cổng laptop quan trọng nhưng lại hiếm tìm thấy trên laptop hiện nay

Khi tìm kiếm những chiếc laptop tốt nhất cho năm 2026, người dùng nên chú ý đến sự hiện diện của cổng HDMI, vốn cho phép truyền tải video và âm thanh từ laptop đến màn hình ngoài. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu laptop đều được trang bị cổng này, với nguyên nhân bắt nguồn từ sự phổ biến của các loại kết nối khác, trong đó có cổng USB-C.

Cổng USB-C đang được nhiều nhà sản xuất ưa chuộng vì tính đa năng của nó, cho phép thực hiện nhiều chức năng qua một đầu nối duy nhất. Tùy thuộc thông số kỹ thuật, cổng USB-C có thể xuất video và âm thanh ra màn hình ngoài tương tự như HDMI, đồng thời cũng có khả năng truyền dữ liệu và sạc pin cho laptop. Do đó, một số nhà sản xuất đã quyết định loại bỏ cổng HDMI để thiết kế laptop mỏng và nhẹ hơn.

Mặc dù vậy, HDMI vẫn là một tính năng phổ biến trên nhiều laptop hiện nay. Nhiều sản phẩm mới vẫn sử dụng HDMI làm phương thức chính để kết nối với màn hình hoặc TV bên ngoài. Một số thậm chí còn trang bị cả cổng HDMI và USB-C, từ đó mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn kết nối hơn.

Tuy nhiên, việc thiếu cổng HDMI có thể gây ra một số bất tiện. Người dùng có thể cần phải mua thêm bộ chuyển đổi hoặc hub đa cổng để kết nối với các thiết bị sử dụng HDMI, từ đó dẫn đến tiêu tốn thêm chi phí.

Ngoài ra, khi kiểm tra laptop mới, người dùng cũng có thể gặp công nghệ Thunderbolt. Phiên bản 3 trở lên của Thunderbolt sử dụng cùng một đầu nối USB-C nhưng cung cấp thêm tính năng như hỗ trợ nhiều màn hình ngoài và tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn. Công nghệ này cũng cho phép kết nối với trạm kết nối (docking station), kiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà sản xuất.

Cuối cùng, một số nhà sản xuất còn hàn trực tiếp các linh kiện vào bo mạch chủ để tiết kiệm không gian, góp phần tạo nên thiết kế mỏng hơn cho laptop. Tuy nhiên, điều này có thể làm cho việc sửa chữa trở nên khó khăn và hạn chế khả năng nâng cấp trong tương lai, khiến một số laptop trở nên kém linh hoạt hơn.