Những laptop pin “trâu” đáng chú ý nhất năm 2026

HP OmniBook 5 14 inch

HP OmniBook 5 14 inch đang thu hút sự chú ý trên thị trường laptop nhờ vào thời lượng pin ấn tượng. Theo thông báo chính thức từ HP, sản phẩm này có khả năng phát video liên tục trong 26 giờ 30 phút.

Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế còn tốt hơn. Cụ thể, PCMag ghi nhận thời gian sử dụng lên đến 34 giờ 40 phút, trong khi CNET cho biết OmniBook 5 có thể hoạt động 28 giờ 19 phút trước khi hết pin. Đặc biệt, laptop này còn hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc từ 0 đến 50% chỉ trong 30 phút.

Với mức giá 799 USD (khoảng 21 triệu đồng), sản phẩm sở hữu 32 GB RAM, ổ SSD 1 TB và màn hình OLED sắc nét. Màn hình OLED của OmniBook 5 được đánh giá cao với khả năng bao phủ đến 194,5% gam màu sRGB và 138,4% gam màu DCI-P3, theo TechRadar.

Ngoài ra, HP OmniBook 5 còn được trang bị webcam 1080p với màn che bảo mật vật lý, tăng cường an ninh cho người dùng. Sản phẩm cũng có cảm biến hồng ngoại cho phép đăng nhập bằng sinh trắc học, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.

Lenovo Yoga 9i Gen 10 Aura Edition

Lenovo Yoga 9i Gen 10 Aura Edition nổi bật với thiết kế bản lề xoay 360 độ và thời gian sử dụng pin đáng kinh ngạc. Được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra 7 258V, mẫu máy có khả năng phát video liên tục lên đến 29 giờ theo thông tin từ nhà sản xuất. Trong các thử nghiệm thực tế, CNET ghi nhận thời gian sử dụng lên tới 25 giờ 45 phút, trong khi PCMag báo cáo gần 22 giờ sử dụng liên tục.

Hiện tại, Lenovo Yoga 9i có giá 2.399,99 USD (khoảng 63 triệu đồng). Mặc dù mức giá này cao hơn so với nhiều laptop thông thường, nhưng nó phản ánh danh sách tính năng phong phú mà sản phẩm mang lại. Ngoài khả năng hoạt động như một laptop và máy tính bảng, máy còn sở hữu màn hình cảm ứng OLED sắc nét, 32 GB RAM, ổ SSD M.2 NVMe 1 TB và tốc độ làm mới 120 Hz.

Với độ dày chỉ 0,63 inch và trọng lượng 2,91 pound, Yoga 9i vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm một cổng USB-A, hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4 và một cổng USB 4. Tuy nhiên, máy không có đầu đọc thẻ SD, điều này có thể gây khó khăn cho những người sáng tạo nội dung thường xuyên làm việc với các tệp ảnh và video lớn.

MSI Prestige 14 Flip AI Plus

MSI Prestige 14 Flip AI Plus hiện đang được bán với giá 1.529,99 USD (khoảng 40,3 triệu đồng). Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm này là thời lượng pin ấn tượng, lên đến 30 giờ. Tuy nhiên, theo kết quả thử nghiệm thực tế từ PCMag, chiếc laptop này có thể hoạt động liên tục lên tới 42 giờ 6 phút. CNET cũng ghi nhận thời gian sử dụng ấn tượng là 25 giờ 18 phút.

Thời lượng pin vượt trội của MSI Prestige 14 Flip AI Plus chủ yếu nhờ vào quy trình sản xuất 18A mới của Intel, với tiến trình 2 nm, thay vì 3 nm như trước đây. Bộ xử lý Panther Lake không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn quản lý nhiệt tốt hơn, góp phần vào độ bền bỉ của máy.

Là một chiếc laptop 2 trong 1, MSI Prestige 14 Flip AI Plus được trang bị bút cảm ứng, 32 GB RAM, ổ SSD 1 TB và màn hình OLED. Mặc dù tốc độ làm mới tối đa chỉ 60 Hz, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho màn hình 14 inch.

Đặc biệt, với card đồ họa tích hợp Intel Arc B390, chiếc laptop này gây bất ngờ với hiệu năng chơi game ấn tượng. CNET nhận định đây là "chiếc laptop đầu tiên có card đồ họa tích hợp đạt được 60 khung hình/giây" khi thử nghiệm với tựa game Shadow of the Tomb Raider.