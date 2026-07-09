Đây là Samsung Galaxy Z Fold 8 vừa bị rò rỉ trước thềm sự kiện

Samsung vừa công bố thời điểm diễn ra sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo, nơi chiếc Galaxy Z Fold 8 phiên bản màn hình rộng hơn ​​sẽ ra mắt. Khi ngày 22/7 càng đến gần, ngày càng có nhiều thông tin rò rỉ về siêu phẩm này xuất hiện.

Mới đây, Android Headlines (AH) đã tung ra nhiều hình ảnh chính thức của Samsung Galaxy Z Fold 8 mới. Chiếc điện thoại màn hình gập mới này ​sẽ rộng hơn và ngắn hơn so với Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Hình ảnh tin đồn về Galaxy Z Fold 8.

Những hình ảnh bị rò rỉ khá trùng khớp với hình ảnh nhá hàng của Samsung, cho thấy một chiếc điện thoại màn hình gập ngắn hơn với ít nhất ba màu sắc: kem, than chì và tím oải hương. AH cũng cho biết, Samsung.com sẽ có thêm màu thứ tư độc quyền, màu xanh pistachio.

Tin đồn về Galaxy Z Fold 8

Các hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy Galaxy Z Fold 8 có kích thước 4,87 x 6,35 x 0,19 inch khi mở ra và 4,87 x 3,23 x 0,38 inch khi gập lại. Trọng lượng dự kiến ​​khoảng 200 gram, nhẹ hơn cả Galaxy Z Fold 7.

Tuần này, Samsung tiết lộ rằng hãng đã loại bỏ nếp gấp trên màn hình gập. Và Galaxy Z Fold 8 sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, cùng chip với dòng Galaxy S26.

Hình ảnh tin đồn về Galaxy Z Fold 8.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được dự kiến ​​là phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold 7. Galaxy Z Fold 8 là phiên bản rộng hơn, trước đây được gọi là Galaxy Z Fold 8 Wide.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Samsung lại sử dụng cách đặt tên gây nhầm lẫn này. Phiên bản Ultra dự kiến ​​lớn hơn một chút và Galaxy Z Fold 8 được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiếc iPhone Ultra của Apple.

Ngày phát hành và giá bán

Như đã đề cập, sự kiện tiếp theo của Samsung là Galaxy Unpacked - diễn ra vào ngày 22/7 lúc 9 giờ sáng ET/ 6 giờ sáng PT/ 2 giờ chiều BST tại London.

​​Samsung sẽ công bố Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Ngoài ra, hãng cũng sẽ trình làng dòng đồng hồ Galaxy Watch 9 cũng như phiên bản kế nhiệm Galaxy Watch Ultra 2 trong năm nay. Các sản phẩm sẽ tới tay người dùng khoảng một hoặc hai tuần sau đó.