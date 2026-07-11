World Cup 2026: Tạm biệt Bỉ, dân mạng "hóng" trận đại chiến Tây Ban Nha - Pháp

Tây Ban Nha tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026 khi đánh bại Bỉ 2 - 1 ở tứ kết, qua đó giành vé vào bán kết gặp Pháp. Trên mạng xã hội, tâm điểm sau trận không chỉ là chiến thắng của La Roja mà còn là màn tái xuất đúng lúc của "siêu dự bị" Mikel Merino cùng sự háo hức dành cho cuộc đại chiến Tây Ban Nha - Pháp sắp tới.

Trận đại chiến Tây Ban Nha - Pháp rất được dân mạng mong chờ.

Dân mạng réo tên siêu dự bị Mikel Merino

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt bài đăng với nội dung "tạm biệt Bỉ", "thế hệ vàng đã chiến đấu đến phút cuối", hay "Hẹn gặp lại ở World Cup sau" xuất hiện trên Facebook và các diễn đàn bóng đá. Không ít người dành lời khen cho tinh thần thi đấu của Kevin De Bruyne cùng các đồng đội khi vẫn khiến Tây Ban Nha trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.

Nhiều CĐV cũng gọi Mikel Merino là "quân bài vàng" của HLV Luis de la Fuente. Sau khi ghi bàn loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, tiền vệ này tiếp tục tạo khác biệt khi chỉ mất ít phút sau khi vào sân để ghi bàn quyết định trước Bỉ. "Merino cứ vào sân là ghi bàn", tài khoản Facebook Minh Quân bình luận. Trong khi đó, Facebooker Hoàng Anh viết: "Siêu dự bị đúng nghĩa. Hai trận knock-out liên tiếp đều giải cứu Tây Ban Nha".

Nhiều bình luận ví von Tây Ban Nha đang sở hữu "vũ khí bí mật" trên băng ghế dự bị. "Không cần đá chính, cứ phút 80 tung Merino vào là đủ", tài khoản Gia Hưng viết. Một người khác hài hước: "Đối thủ sợ Yamal, nhưng người kết liễu trận đấu lại luôn là Merino". Những nhận xét tương tự cũng xuất hiện dày đặc trên Reddit, nơi nhiều người ví Tây Ban Nha đang "Merino hóa" mọi trận đấu loại trực tiếp.

"Hóng" đại chiến Tây Ban Nha - Pháp

Bên cạnh việc chia tay Bỉ, cộng đồng mạng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp. Đây được xem là màn tái hiện của một trong những cặp đấu lớn nhất bóng đá châu Âu, quy tụ nhiều ngôi sao như Lamine Yamal, Rodri, Fabian Ruiz bên phía Tây Ban Nha và Kylian Mbappe cùng dàn tuyển thủ Pháp.

"Chung kết sớm sắp tới", tài khoản Tuấn Phát bình luận. "Yamal gặp Mbappe, chỉ nghĩ thôi đã thấy hay", một người khác viết. Nhiều CĐV dự đoán đây sẽ là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất giải, khi cả hai đội đều thể hiện phong độ ổn định từ đầu World Cup.

Trên thực tế, Tây Ban Nha bước vào bán kết với chuỗi phong độ rất ấn tượng. Đội bóng xứ bò tót lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha rồi Bỉ ở các vòng knock-out, trong khi Pháp cũng loại Morocco để góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất. Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ gặp nhau ở trận bán kết diễn ra ngày 14/7 để tranh tấm vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026.

Siêu dự bị giúp Tây Ban Nha thắng Bỉ 2 - 1.

Trận siêu kinh điển sắp tới.

Bỉ để thua tiếc nuối ở phút 88 trong trận tứ kết với Tây Ban Nha.

Dân mạng không quên tạm biệt Lukaku và đồng đội.