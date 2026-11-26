Trong tháng 6, Motorola đã gây bất ngờ khi giới thiệu chiếc điện thoại tầm trung Edge (2026) với màn hình 6,3 inch. Giờ đây, công ty tiếp tục cho ra mắt Edge 70 Neo, một phiên bản nâng cấp lớn hơn dành cho thị trường Ấn Độ từ ngày 1/12. Chiếc điện thoại này có màn hình 6,8 inch, lớn hơn so với Edge 60 Neo 6,36 inch năm ngoái.

Giá của Motorola Edge 70 Neo sau ưu đãi là 9,75 triệu đồng.

Motorola Edge 70 Neo đã được nhắc đến trong một thông cáo báo chí dành riêng cho Edge 70 Plus và Moto Watch Ultra hơn hai tháng trước và đã xuất hiện trên trang web của Motorola trong ít nhất 4 tuần trước khi chính thức công bố.

Về thông số kỹ thuật, Edge 70 Neo sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch với độ phân giải 2.772 x 1.272 pixel, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa lên đến 5200 nits. Máy được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB bộ nhớ RAM, 128 GB bộ nhớ trong và hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 1 TB. Máy cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16, cùng hứa hẹn 3 bản nâng cấp hệ điều hành và 5 năm cập nhật bảo mật.

Camera của Edge 70 Neo bao gồm cảm biến chính 50 MP, cảm biến macro 2 MP, trong khi mặt trước là cảm biến 32 MP. Điểm nổi bật trên sản phẩm là viên pin 7.000 mAh ho thời gian sử dụng lên đến 53 giờ, cùng khả năng sạc nhanh TurboPower 45W. Máy cũng được trang bị loa âm thanh nổi với công nghệ Dolby Atmos, cảm biến vân tay trên màn hình và đạt chuẩn IP64 về khả năng chống nước và bụi.

Màu xám tím pantone ấn tượng trên Motorola Edge 70 Neo.

Tuy nhiên, một số điểm trừ của Edge 70 Neo là việc giảm số lượng camera so với phiên bản tiền nhiệm và tốc độ sạc có dây giảm từ 68W xuống 45W. Mặc dù màn hình lớn và ấn tượng, nhưng việc hạ cấp chuẩn chống nước từ IP68 xuống IP64 có thể khiến một số người dùng thất vọng.

Motorola Edge 70 Neo có một cấu hình duy nhất với RAM 8GB và bộ nhớ trong 128 GB, được bán với giá đề xuất 40.999 Rupee (11,41 triệu đồng) khi mở bán ở Ấn Độ vào ngày 1/12. Tuy nhiên, ở giai đoạn ra mắt, sản phẩm này được giảm giá trực tiếp 3.000 Rupee và giảm thêm 3.000 Rupee từ chương trình khách hàng thân thiết, đưa giá xuống còn 34.999 Rupee (9,75 triệu đồng). Nhiều khả năng giá bán Edge 70 Neo sẽ giảm sau khi sản phẩm ra mắt chính thức, đồng thời máy có thể được đưa ra nhiều thị trường khác trong tương lai.