Sự ra mắt của Huawei MateBook Fold S đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ nhờ vào thiết kế mỏng nhẹ và phần cứng tự chủ, thể hiện tham vọng của nhà sản xuất trong phân khúc cao cấp. Với trọng lượng chỉ 639 gram, MateBook Fold S trở thành một trong những mẫu laptop di động nhẹ nhất hiện nay, nhẹ hơn cả nhiều mẫu máy tính bảng cỡ lớn trên thị trường.

Để đạt được trọng lượng ấn tượng này, Huawei đã sử dụng các vật liệu cao cấp như hợp kim magie và sợi carbon. Điều này không chỉ giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và sử dụng bằng một tay trong thời gian dài mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái, không gây nhức mỏi.

Một điểm nổi bật khác của MateBook Fold S là màn hình phụ tích hợp, lấy cảm hứng từ mẫu điện thoại gập Pura X. Màn hình phụ này cho phép người dùng kiểm tra giờ, tin nhắn và điều chỉnh nhạc mà không cần mở toàn bộ máy, giúp tiết kiệm năng lượng và tạo ra trải nghiệm liền mạch giữa smartphone và laptop.

MateBook Fold S được trang bị vi xử lý Kirin XE90, một nền tảng phần cứng thế hệ mới do Huawei phát triển, nhằm tối ưu hóa hệ sinh thái của mình và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài. Mặc dù chưa có thông số xung nhịp cụ thể, Kirin XE90 được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng và giải trí đa phương tiện, đồng thời tương thích hoàn hảo với hệ điều hành HarmonyOS.

Với thiết kế gập, sản phẩm mang lại tính linh hoạt tối đa, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ laptop truyền thống và máy tính bảng cỡ lớn. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, nơi tính cơ động được đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, vi xử lý Kirin XE90 còn có khả năng tích hợp các nhân xử lý AI chuyên dụng, hỗ trợ cho các tác vụ như họp trực tuyến, lọc tiếng ồn và xử lý hình ảnh theo thời gian thực. Mặc dù thông tin về dung lượng pin và giá bán vẫn chưa được công bố, những thông số rò rỉ ban đầu đã tạo ra sức hút lớn trong cộng đồng công nghệ.

Tóm lại, Huawei MateBook Fold S đại diện cho một bước tiến mới trong công nghệ vật liệu và phần cứng, hứa hẹn sẽ thay đổi cách người dùng tiếp cận máy tính xách tay di động. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần chờ đợi thông cáo chính thức từ Huawei để xác nhận cấu hình chi tiết.