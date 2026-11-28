Một nữ YouTuber Nhật Bản gây sốt khi đăng video bóc phốt chuyện bị bạn trai phản bội dù cả hai từng tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bất ngờ là cô đột ngột chuyển sang sử dụng PowerPoint để phân tích và chỉ trích người yêu cũ một cách hài hước.

Phát hiện bạn trai ngoại tình qua Instagram sau khi chia tay

Theo trang Yutura, ngày 26/11, video kể chuyện bị bạn trai phản bội của nữ YouTuber Chillra Miyu bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Video có tiêu đề "Tôi bị phản bội dù anh ấy đã hứa sẽ cưới tôi", được đăng tải khoảng 2 tháng trước đó.

Mở đầu video, Miyu xuất hiện với đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi đã bị người bạn trai mà mình yêu thương nhất cuộc đời phản bội".

Cô cho biết chỉ phát hiện chuyện ngoại tình khoảng 1 tuần trước khi quay video. Cú sốc này khiến cô suy sụp đến mức không hiểu vì sao mình cứ liên tục bật khóc.

Ban đầu, Miyu từng do dự về việc công khai câu chuyện. Tuy nhiên, nhớ lại những lần được an ủi khi xem video của người khác, cô quyết định chia sẻ với hy vọng có thể giúp những người giống mình cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cô quyết định công khai chuyện tình cảm của mình.

Theo lời Miyu, cô và bạn trai cũ từng yêu xa khi người này sống ở nước ngoài, còn cô ở Nhật Bản. Thời gian đầu, anh thường xuyên nói những lời ngọt ngào như: "Gặp được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh".

Không chỉ công khai hình ảnh cả hai trên Instagram, người đàn ông còn nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn. Tin tưởng vào mối quan hệ, Miyu từng bay ra nước ngoài để gặp bạn trai, đồng thời 2 lần gửi quà quốc tế trong vòng 6 tháng, mỗi lần tốn 20.000–30.000 yen (khoảng 3–5 triệu đồng).

Cô còn thường xuyên thức khuya để trò chuyện theo múi giờ của bạn trai, thậm chí cân nhắc chuyển đến nước ngoài sinh sống sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, khi người đàn ông trở về Nhật Bản, thái độ của anh bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên khó chịu, phớt lờ những câu hỏi của Miyu và cho rằng cả hai không hợp nhau. Đáng chú ý, anh còn yêu cầu cô phải quan tâm, chăm sóc mình nhiều hơn và chứng minh tình yêu bằng hành động.

Sau nhiều lần cố gắng cứu vãn mối quan hệ nhưng không thành, Miyu quyết định chủ động chia tay vào tháng 6. Dù vậy, người đàn ông vẫn liên tục liên lạc, khóc lóc xin tái hợp và khẳng định còn yêu cô. Vì chưa hết tình cảm, cô tiếp tục gặp anh thêm 2 lần.

Sự thật chỉ được phơi bày khi Miyu tình cờ xem story trên Instagram của một phụ nữ xa lạ. Trong bài đăng, cô phát hiện bạn trai cũ đang hôn người phụ nữ này. Đáng nói, một bài đăng từ tháng 5 còn xuất hiện đôi giày của anh, cho thấy mối quan hệ với người phụ nữ kia có thể đã bắt đầu trước khi Miyu chia tay.

Lúc này, nữ YouTuber nhớ lại nhiều dấu hiệu bất thường, bao gồm việc bạn trai từng nổi giận khi cô hỏi về một phụ nữ mà anh liên tục trò chuyện trên Snapchat suốt gần 500 ngày. "Tất cả mọi chuyện bỗng nhiên kết nối lại với nhau", Miyu chia sẻ.

Màn bóc phốt người yêu cũ cực hài hước

Sau khoảng một phút rưỡi khóc và tâm sự, nữ YouTuber bất ngờ mở các slide PowerPoint, bắt đầu phân tích hành vi ngoại tình của bạn trai cũ như đang thực hiện một bài thuyết trình.

Miyu ví đàn ông ngoại tình giống món cơm bò gyudon nổi tiếng tại Nhật Bản, dựa trên khẩu hiệu quảng cáo "ngon, nhanh, rẻ" của chuỗi nhà hàng Yoshinoya. Tuy nhiên, cô biến tấu ba đặc điểm này thành: "Giỏi lừa dối, nhanh tìm lý do biện minh và nhân cách rẻ tiền".

Màn bóc phốt bạn trai cũ bằng PowerPoint thu hút sự chú ý của dân mạng.

Không dừng lại ở đó, Miyu còn sử dụng sơ đồ để minh họa "vòng lặp ngu ngốc" của người yêu cũ, khi anh vừa có quan hệ với người phụ nữ khác vừa liên tục tìm cách liên lạc với cô sau khi chia tay.

Nữ YouTuber tiếp tục đưa ra 12 bài học rút ra từ mối tình thất bại, trong đó có những nhận định như "Đàn ông thường xuyên nói xấu bạn gái cũ là dấu hiệu đáng lo ngại" hay "Người theo đuổi quá mức ngay từ đầu có thể chỉ quan tâm đến bản thân".

Cuối video, cô thậm chí chuẩn bị một bài kiểm tra với tên gọi "Bộ câu hỏi tình yêu bắt buộc để tránh đàn ông ngoại tình". Cô khẳng định dù bị phản bội, cô vẫn không muốn đánh mất niềm tin trong tình yêu.

Video nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực, đặc biệt là màn chuyển đổi bất ngờ từ khóc lóc sang thuyết trình.

Tài khoản @momo_chanhài hước nhận xét: "Đang khóc mà đột nhiên mở PowerPoint ra giải thích, đúng là quá đỉnh".

Tài khoản @haru_092 bình luận: "Bài thuyết trình thật xuất sắc".

Dân mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm với Miyu. Một người giấu tên chia sẻ rằng, mình vừa phát hiện bạn trai gắn bó 10 năm ngoại tình và đang trải qua khoảng thời gian suy sụp, nhưng video của cô đã giúp họ có thêm động lực.