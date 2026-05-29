Xiaomi 18 Fold sẽ có thiết kế gập nhỏ gọn, camera Leica 200MP

Thị trường điện thoại gập đang chứng kiến một xu hướng mới đầy hấp dẫn với các thiết kế màn hình rộng, nhưng lại tối ưu hóa thân máy theo hướng nhỏ gọn hơn.

Sau khi Huawei tiên phong với mẫu Pura X Max, Samsung dự kiến sẽ tham gia cuộc đua này vào tháng 7 tới với Galaxy Z Fold8. Theo thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy, Xiaomi sẽ là "ông lớn" tiếp theo gia nhập thị trường điện thoại gập.

Leaker Kartikey Singh đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng thiết bị gập tiếp theo của Xiaomi có thể mang tên Xiaomi 18 Fold hoặc Mix Fold 5, đánh dấu một bước tiến lớn về thiết kế so với thế hệ Mix Fold 4 trước đó. Không chỉ thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, nguyên mẫu của smartphone màn hình gập này còn gây ấn tượng với những nâng cấp phần cứng đáng chú ý.

Theo Notebookcheck, thiết bị đang trong giai đoạn thử nghiệm với cụm ba camera sau, tương tự như phong cách của Huawei Pura X Max. Đặc biệt, camera chính của máy được cho là sẽ trang bị cảm biến lên tới 200MP, tương đương với cấu hình camera hiện có trên mẫu Xiaomi 17 Max.

Mặc dù đây mới chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm và chưa có gì đảm bảo sẽ xuất hiện hoàn chỉnh trên phiên bản thương mại, nhưng những thông số này đã đủ khiến cộng đồng yêu công nghệ phải hồi hộp chờ đợi.