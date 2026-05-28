Hàng triệu khách hàng điện thoại Xiaomi sắp đón tin vui

Xiaomi đã chính thức xác nhận rằng phiên bản nâng cấp lớn tiếp theo của hệ điều hành HyperOS, HyperOS 4, sẽ được phát hành vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Thông tin được Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing công bố trong buổi trình bày kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2026.

HyperOS 4 sẽ "lột xác" điện thoại Xiaomi.

Mặc dù ông Lu Weibing không trực tiếp nhắc đến tên HyperOS 4, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy đây sẽ là hệ điều hành thế hệ tiếp theo của công ty Trung Quốc.

Theo ông Lu, HyperOS 4 sẽ có những thay đổi lớn về cấu trúc nội bộ và tập trung nhiều hơn vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm smartphone của hãng. Ông cho rằng AI sẽ là một trong những cơ hội tăng trưởng lớn nhất cho ngành công nghiệp di động trong những năm tới, và Xiaomi đang điều chỉnh chiến lược smartphone của mình để tận dụng những khả năng này.

Một trong những mục tiêu chính của HyperOS 4 là tích hợp sâu hơn AI vào hệ thống. Xiaomi hiện đang phát triển Miclaw, một trợ lý ảo tự động cho smartphone có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trong các ứng dụng và chức năng hệ thống khác nhau. Công ty cũng đã sáp nhập các bộ phận AI và công nghệ của mình trong năm nay, điều được ông Lu mô tả là một cột mốc quan trọng cho tương lai của thương hiệu.

Giao diện người dùng sẽ dựa trên phong cách của Liquid Glass từ Apple.

Ngoài những cải tiến về AI, HyperOS 4 cũng hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới cho giao diện người dùng. Theo thông tin từ trang tin Digital Chat Station, phiên bản giao diện tiếp theo sẽ có thiết kế trong suốt tương tự như Liquid Glass của Apple nhằm tạo ra một trải nghiệm mượt mà và hiện đại hơn với hiệu ứng kính và độ trong suốt tinh tế.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thiết bị Xiaomi sẽ có được trải nghiệm đầy đủ của giao diện trong suốt. Do những hiệu ứng này yêu cầu khả năng xử lý đồ họa cao, các mẫu máy mạnh mẽ hơn sẽ có quyền truy cập vào giao diện đầy đủ, trong khi các thiết bị cấp thấp hơn có thể chỉ nhận được phiên bản đơn giản hóa.