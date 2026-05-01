Những mẫu điện thoại đáng để “nín thở” chờ đợi trong tháng 5

Một tháng 5 đầy hứa hẹn là nơi chứng kiến nhiều sản phẩm mới sẵn sàng ra mắt, đặc biệt từ Oppo và Vivo, những thương hiệu chuẩn bị phát hành loạt điện thoại cao cấp ra thị trường quốc tế.

Oppo Find X9 Ultra

Được ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 4, Find X9 Ultra sẽ chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 5/5 tới đây. Đây là một trong những smartphone cao cấp mạnh mẽ nhất với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình LTPO AMOLED 6,82 inch độ phân giải QHD+ và tần số quét 144Hz. Hệ thống camera ấn tượng với bốn ống kính, bao gồm camera chính 200 MP và camera selfie 50 MP. Thỏi pin 7.050 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W giúp người dùng dễ dàng sử dụng cả ngày dài.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra sẽ đến tay người dùng Việt Nam trong tháng 5 tới và cạnh tranh trực tiếp với Oppo Find X9 Ultra. Chiếc điện thoại của Vivo gây ấn tượng với màn hình LTPO AMOLED 6,82 inch và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hệ thống camera sau bao gồm ba cảm biến 200 MP và 50 MP, kết hợp camera selfie 50 MP. Điểm nổi bật là bộ phụ kiện chụp ảnh với ống kính quang học rời giúp cải thiện khả năng zoom quang. Viên pin 6.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W.

OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord CE 6 sẽ ra mắt cùng với phiên bản Lite, mặc dù chưa rõ khả năng cập bến tại Việt Nam hay không. Điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4, màn hình 1.5K với tần số quét 144Hz. Hệ thống camera kép ở mặt sau bao gồm camera chính 50 MP và camera selfie 32 MP. Viên pin 8.000 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng hơn 2 ngày.

Oppo Find X9s

Oppo Find X9s thuộc phân khúc smartphone tầm trung cao cấp, bắt đầu có mặt trên thị trường quốc tế từ tháng 5 tới. Sản phẩm này được trang bị chip Dimensity 9500s, màn hình AMOLED 6,59 inch và hệ thống ba camera 50 MP. Viên pin 7.025 mAh tích hợp trên sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh 80W.

Vivo X300 FE

Cùng với X300 Ultra, Vivo sẽ giới thiệu X300 FE trong tháng 5 tại một số thị trường trên thế giới. Đây là một mẫu điện thoại nhỏ gọn với màn hình LTPO AMOLED 6,31 inch. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5, hệ thống camera ba với cảm biến 50 MP và viên pin 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Ngoài 5 mẫu điện thoại nổi bật nói trên, tháng 5/2026 còn hứa hẹn sự xuất hiện của một số cái tên khác như OnePlus 15T và Motorola Razr 70 Ultra.