Âm thầm khai tử sản phẩm gần 100 triệu: Bài học đắt giá cho Apple

Theo thông tin từ MacRumors, Apple đã âm thầm rút lui khỏi dự án Vision Pro, không phải bằng cách ngừng sản xuất mẫu M5, vốn vẫn đang được bán với giá 3.499 USD (92,22 triệu), mà bằng việc phân bổ các nhóm phát triển và bảo trì sang các dự án khác. Công ty hiện không có kế hoạch cho một phiên bản tiếp theo, và thử nghiệm Vision Pro đang bị tạm dừng, thậm chí có thể là vĩnh viễn.

Vision Pro thực sự là một thất bại cho Apple.

Bản cập nhật M5 ra mắt vào cuối năm 2025 được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội thứ hai cho thiết bị này với chip nhanh hơn và cải tiến màn hình. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy sản phẩm đã thất bại thảm hại. Người dùng không mặn mà với Vision Pro, với tỷ lệ trả lại sản phẩm cao kỷ lục. Theo thống kê, chỉ khoảng 600.000 chiếc được bán ra trong suốt vòng đời của nó để cho thấy sự thất bại nghiêm trọng đối với thiết bị.

Vấn đề không nằm ở chip mà ở những yếu tố cốt lõi của Vision Pro: trọng lượng nặng, giá thành cao và sự khó chịu khi phải đeo một thiết bị trị giá hơn 92 triệu trong thời gian dài. Những yếu tố này đã khiến sản phẩm không thể trở thành thói quen phổ biến, bất kể công nghệ có tiên tiến đến đâu.

Trong khi đó, một lựa chọn thay thế nhẹ hơn và rẻ hơn mang tên Vision Air được cho là đang trong quá trình phát triển, nhưng dự án cũng đã bị gác lại vào năm ngoái. Điều này khiến Apple không còn hướng đi rõ ràng trong lĩnh vực thực tế ảo. Ngay cả cựu giám đốc Vision Pro, Mike Rockwell, cũng đã rời khỏi dự án để dẫn dắt nhóm Siri, điều đó cho thấy sự thay đổi trong ưu tiên nội bộ của Apple.

Vision Air sẽ thay thế Vision Pro.

Thay vì tiếp tục tập trung vào điện toán không gian, Apple đang chuyển hướng sang phát triển kính thông minh, một thiết bị đeo dễ chấp nhận hơn trong xã hội. Phiên bản đầu tiên có thể không tích hợp màn hình, đánh dấu một bước lùi trong tham vọng nhưng lại là một bước tiến hợp lý về tính thực tiễn.

Công nghệ nền tảng của Vision Pro không thể đơn giản được áp dụng cho kính mắt do tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc Apple đang bắt đầu lại từ đầu trong một phân khúc mới, để lại di sản 92,22 triệu của Vision Pro như một bài học đắt giá về khoảng cách giữa công nghệ ấn tượng và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Liệu cái tên Vision Pro có thể trở lại trong tương lai? Có thể, nếu Apple phát triển một thiết kế nhỏ gọn hơn và thoải mái hơn. Nhưng hiện tại, chiếc kính thực tế ảo này đang dần trở thành một dấu ấn lặng lẽ trong lịch sử của Apple.