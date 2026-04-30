Redmi Turbo 6 Max sẽ ra mắt với pin "khủng" 12.000 mAh?

Trong bối cảnh các thương hiệu điện thoại đang đua nhau phát triển công nghệ pin, HONOR và vivo đã giới thiệu những mẫu điện thoại sở hữu pin dung lượng lớn, lần lượt là 10.000 mAh và 10.200 mAh. Mới đây, Xiaomi cũng được cho là đang thử nghiệm một mẫu smartphone với pin lên tới 12.000 mAh.

Smartphone mới của Xiaomi có thể có tên gọi Redmi Turbo 6 Max.

Theo leaker nổi tiếng Digital Chat Station, Xiaomi đang tiến hành thử nghiệm nội bộ cho một thiết bị mới sử dụng công nghệ pin silicon cao cấp đơn cell. Công nghệ này hứa hẹn mang lại mật độ năng lượng cao mà không làm tăng đáng kể độ dày của điện thoại. Ngoài ra, các phòng nghiên cứu của Xiaomi còn đang tìm kiếm các giải pháp vật liệu tùy chỉnh để phát triển pin có dung lượng lớn hơn.

Mặc dù tên gọi của thiết bị chưa được công bố, nhưng nhiều người hâm mộ dự đoán rằng đây có thể là Redmi Turbo 6 Max, khi mà mẫu Redmi Turbo 5 Max hiện tại đã sở hữu viên pin lớn nhất của Xiaomi với dung lượng 9.000 mAh. Trong thời gian tới, Xiaomi cũng dự kiến ra mắt dòng Redmi Note 17 tại Trung Quốc, trong đó mẫu Redmi Note 17 Pro Max được cho là sẽ có pin 10.000 mAh.

Ngoài ra, vào cuối năm nay, công ty có thể giới thiệu các mẫu Redmi K100 và K100 Pro Max, mặc dù dung lượng pin của những thiết bị này có thể không vượt quá 10.000 mAh. Do đó, Redmi Turbo 6 Max trở thành ứng cử viên sáng giá cho viên pin 12.000 mAh, với khả năng ra mắt vào đầu năm 2027, tuy nhiên, mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước tiến lớn trong công nghệ smartphone, có khả năng thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, việc cân bằng giữa dung lượng pin và trải nghiệm sử dụng vẫn là yếu tố quyết định.