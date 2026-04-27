iPhone 18 Pro Max: Bước nhảy lớn về pin và sạc đang dần lộ diện

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, màu sắc hay camera khẩu độ biến thiên giống máy ảnh DSLR, yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn là thời lượng pin và tốc độ sạc.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Theo các nguồn rò rỉ, Apple có thể thực hiện một bước nhảy vọt về dung lượng pin trên thế hệ iPhone mới. Đáng chú ý nhất là mẫu iPhone 18 Pro Max - thiết bị được cho là sẽ lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 5.000 mAh.

Một số leaker thậm chí còn cho rằng dung lượng pin có thể đạt từ 5.100 mAh đến 5.200 mAh, biến đây thành chiếc iPhone có pin lớn nhất từ trước đến nay.

Không chỉ riêng bản Pro Max, phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn cũng được kỳ vọng sẽ được nâng cấp. Thiết bị này có thể sở hữu viên pin dao động từ 4.100 mAh đến 4.250 mAh, tiếp nối xu hướng tăng nhẹ từ thế hệ iPhone 17 Pro trước đó.

Thời lượng pin có thể đạt 2 ngày nhờ chip A20 Pro 2nm

Dung lượng pin lớn hơn chỉ là một phần của câu chuyện. Yếu tố quan trọng không kém nằm ở con chip mới. iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Theo các tin đồn, con chip này có thể cải thiện hiệu suất năng lượng lên tới 30% so với thế hệ trước.

Khi kết hợp với viên pin dung lượng lớn hơn, điều này hứa hẹn mang lại bước tiến đáng kể về thời lượng sử dụng.

Trong kịch bản lạc quan, iPhone 18 Pro Max có thể đạt thời lượng pin lên tới 2 ngày sử dụng, một cột mốc đáng mơ ước đối với người dùng iPhone lâu nay.

Tuy nhiên, Apple được cho là vẫn chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon mới, vốn đang được một số hãng Android thử nghiệm. Điều này cho thấy hãng vẫn lựa chọn hướng đi an toàn nhưng tối ưu hóa bằng phần cứng và phần mềm.

Sạc nhanh 45W: Apple dần bắt kịp cuộc đua tốc độ

Apple từ lâu nổi tiếng với cách tiếp cận thận trọng trong việc nâng cấp tốc độ sạc. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể.

Tin đồn cho biết Apple có thể nâng công suất sạc có dây lên khoảng 45W. Con số này cao hơn so với mức gần 40W trên iPhone 17 Pro hiện tại. Dù vẫn chưa thể sánh ngang với nhiều smartphone Android cao cấp, đây rõ ràng là bước tiến tích cực.

Với bộ sạc phù hợp, người dùng có thể sạc từ 0 lên 50% chỉ trong khoảng 20 phút hoặc nhanh hơn. Đây là mức hiệu suất khá ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Sạc không dây tiếp tục là điểm mạnh quen thuộc của iPhone. Dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng vẫn duy trì hệ sinh thái MagSafe, đồng thời hỗ trợ chuẩn sạc Qi2.

Hiện tại, iPhone 17 Pro sạc không dây lên tới 25W với Qi2. Dù chưa phải quá nhanh, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu tiện lợi của người dùng.

Apple có thể tiếp tục tối ưu tốc độ này trên thế hệ mới, dù chưa có thông tin chắc chắn về việc nâng cấp đáng kể.

Kể từ iPhone 15, Apple đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C, và xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục trên iPhone 18 Pro Max. Người dùng có thể tận dụng các cáp USB-C hiện có để sạc thiết bị.

Tuy nhiên, để đạt tốc độ sạc tối đa, người dùng sẽ cần các bộ sạc công suất cao hơn. Và như thường lệ, Apple sẽ không tặng kèm củ sạc trong hộp, một chính sách đã trở thành tiêu chuẩn của hãng trong nhiều năm qua.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể mang đến những cải tiến đáng kể về pin và sạc, hai yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Dung lượng pin lớn hơn, chip tiết kiệm điện hơn và tốc độ sạc nhanh hơn sẽ giúp Apple thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Android, dù hãng vẫn giữ phong cách nâng cấp có kiểm soát.

Dù tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng nếu những thông tin này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể trở thành một trong những thế hệ iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.