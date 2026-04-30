Những “cái bẫy” khi mua TV mà người dùng thường mắc phải

Trước khi quyết định, hãy tìm hiểu kỹ các mẫu mã và ưu tiên những sản phẩm có tính năng quan trọng như độ phân giải 4K - một trong những cải tiến đang ngày càng phổ biến trong công nghệ TV. Ngoài ra, việc nhận biết những lỗi thường gặp khi mua TV mới là rất cần thiết.

Hãy thận trọng với những lời tư vấn của nhân viên bán hàng.

Hiểu rõ những sai lầm khi mua TV sẽ giúp người dùng tránh mắc phải chúng. Đặc biệt, hãy cẩn trọng với những thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Khi mua, ngân sách là yếu tố không thể bỏ qua, nhưng đừng nghĩ rằng chiếc TV đắt nhất luôn là lựa chọn tốt nhất. Quan niệm rằng chi nhiều tiền hơn đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn là một trong những hiểu lầm phổ biến. Nhận thức được những sai lầm này sẽ giúp người dùng đầu tư vào một chiếc TV xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Không nhất thiết phải chọn mẫu mới nhất

Trong thế giới TV, “mới” không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với “tốt hơn”. Việc nghiên cứu các lựa chọn và tìm hiểu thông số kỹ thuật là rất quan trọng. Đôi khi, mẫu TV mới chỉ có những nâng cấp nhỏ so với phiên bản trước. Nếu có thể mua mẫu năm ngoái với giá ưu đãi mà không phải hy sinh tính năng quan trọng, đây có thể là lựa chọn hợp lý.

Màn hình lớn hơn không có nghĩa tốt hơn

Kích thước trung bình của TV đã tăng lên trong những năm qua khi tỷ lệ TV có kích thước lớn hơn 49 inch đã tăng từ 7% vào năm 2009 lên 33% vào năm 2019. Nhưng một màn hình lớn trong không gian nhỏ có thể gây khó chịu. Để có trải nghiệm lý tưởng, tốt hơn hết hãy đo khoảng cách từ vị trí lắp đặt TV đến chỗ ngồi xem. Sau đó, sử dụng các công cụ trực tuyến để xác định kích thước TV phù hợp với không gian mà mình sẽ dùng để xem.

Đội phân giải 8K không cần thiết

Mặc dù độ phân giải 8K vượt trội hơn 4K, nhưng ở thời điểm hiện tại, nội dung 8K vẫn còn rất hạn chế. Việc đầu tư vào một chiếc TV 8K có thể không mang lại giá trị thực sự nếu người dùng không có nhiều nội dung để thưởng thức.