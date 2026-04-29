Cảnh báo nghiêm trọng đến người dùng iPhone 17 và Air

Theo báo cáo từ người dùng trên các diễn đàn cộng đồng, khi pin cạn kiệt hoàn toàn, màn hình của iPhone 17 (bao gồm cả iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max) và Air trở nên tối đen và không có đèn báo nào sáng lên, khiến chiếc điện thoại trở thành một “cục chặn giấy” vô dụng.

Vấn đề này đã được người dùng iPhone Air có tên “_noreasontolive” phản ánh trên Reddit. Sau đó, nhiều người dùng khác xác nhận gặp phải vấn đề tương tự, bao gồm cả iPhone 17. Một số cho biết việc cắm sạc trong vài giờ không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, một số người dùng đã tìm ra giải pháp tạm thời bằng cách sử dụng cáp USB-A thay vì cáp USB-C Power Delivery (PD), vì cáp PD đôi khi gây ra sự cố khi sạc thiết bị đã hết pin hoàn toàn.

Một người dùng khác cho biết anh đã khắc phục sự cố bằng cách sử dụng bộ sạc không dây, như phụ kiện MagSafe, và cho biết thêm rằng việc sạc trong khoảng 15 phút đã giúp thiết bị hoạt động trở lại. Đặc biệt, nhân viên tại Apple Store cũng đã áp dụng phương pháp này khi tiếp nhận iPhone Air bị hỏng.

Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ xảy ra với iPhone 17 và Air khi một số người dùng iPhone 16 cũng đã phàn nàn về tình trạng tương tự. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa đưa ra lời giải thích về vấn đề và liệu công ty có đang phát triển bản vá cho sự cố hay không.

Trong quá trình chờ đợi, người dùng các mẫu iPhone bị ảnh hưởng được khuyến cáo tránh để máy chuyển về trạng thái pin 0% (cạn kiệt). Nếu sự cố xảy ra, người dùng có thể thử cách khắc phục là sử dụng bộ sạc không dây và sạc trong ít nhất 15 phút, nhưng tốt hơn hết là khoảng 30 phút để đảm bảo thiết bị có thể khởi động lại.