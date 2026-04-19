Camera iPhone 18 Pro có thể thay đổi cách chụp ảnh trên smartphone

Khi Galaxy S9 ra mắt với tính năng cảm biến khẩu độ thay đổi, sản phẩm đã tạo nên cơn sốt trong ngành công nghệ nhiếp ảnh di động. Và lịch sử dường như đang lặp lại, nhưng lần này, Apple đang tiến gần hơn đến việc áp dụng những nguyên lý vật lý thực tế.

Theo thông tin mới nhất, Apple có thể sẽ trang bị một ống kính có khả năng “nheo mắt” cho chiếc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sắp ra mắt. Đây là điều không quá bất ngờ trong bối cảnh đã có nhiều bằng chứng cho thấy Apple đang triển khai công nghệ khẩu độ thay đổi cho camera chính của các mẫu cao cấp tiếp theo từ tháng 2/2026.

Báo cáo từ ETNews cho biết, công ty chuyên về thấu kính quang học Sunny Optical đến từ Trung Quốc, cùng với Luxshare ICT đã bắt đầu sản xuất bộ truyền động cho các camera này. LG Innotek cũng sẽ tiếp tục sản xuất các mô-đun camera cho các thế hệ iPhone mới, với dự kiến sản xuất hàng loạt bắt đầu vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay.

Bộ truyền động là các chi tiết cơ khí nhỏ có khả năng di chuyển các lưỡi kim loại trên cảm biến camera. Trong khi hầu hết các linh kiện iPhone thường được đưa vào sản xuất hàng loạt chỉ vài tháng trước khi ra mắt, các linh kiện cho camera khẩu độ thay đổi đã có mặt trên dây chuyền lắp ráp từ sớm. Điều này cho thấy Apple đang đầu tư nghiêm túc vào công nghệ mới này.

Khẩu độ thay đổi cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính, tương tự như cách con ngươi của mắt người hoạt động. Điều này giúp máy ảnh có thể chụp được những bức ảnh đẹp hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đồng thời cải thiện khả năng lấy nét, đặc biệt là trong các bức ảnh macro.

Nếu thử nghiệm khẩu độ thay đổi của Apple thành công, nhiều khả năng các thương hiệu đối thủ của Apple sẽ theo chân. Apple thường là công ty tiên phong trong các xu hướng công nghệ, và điều này có thể khiến Samsung xem xét việc tái áp dụng tính năng này cho Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, hãng cũng có thể chọn tập trung vào các lĩnh vực khác để làm nổi bật sản phẩm của mình, như cải tiến tính năng AI hoặc bảo mật màn hình.