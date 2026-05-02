Cách kiểm tra thông tin thuê bao Viettel, MobiFone, VinaPhone nhanh nhất

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, người dùng di động phải hoàn tất xác thực 4 trường thông tin bắt buộc gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Quy định này nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, hạn chế SIM rác và tăng cường an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Việc chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dùng. Nếu thông tin không đầy đủ hoặc không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuê bao có thể bị tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ. Do đó, người dùng được khuyến nghị chủ động kiểm tra để tránh gián đoạn liên lạc và các giao dịch quan trọng.

Hiện nay, việc tra cứu thông tin thuê bao khá đơn giản và có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Với thuê bao Viettel, người dùng có thể tải ứng dụng My Viettel, đăng nhập bằng số điện thoại và kiểm tra tại mục “Thông tin khách hàng”. Ngoài ra, chỉ cần soạn tin nhắn “TTTB” gửi 1414 (miễn phí), hệ thống sẽ phản hồi đầy đủ thông tin để đối chiếu.

Đối với MobiFone, người dùng có thể gọi tổng đài 9090 hoặc 18001090 để được hỗ trợ kiểm tra. Cách nhanh hơn là nhắn tin “TTTB” gửi 1414 để nhận thông tin thuê bao đã đăng ký. Trong khi đó, thuê bao VinaPhone có thể gọi tổng đài 18001091 hoặc 18001166, hoặc sử dụng cú pháp nhắn tin tương tự để tra cứu. Nhà mạng này cũng cung cấp công cụ kiểm tra trực tuyến trên website chính thức.

Trong trường hợp phát hiện thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, người dùng có thể cập nhật trực tiếp qua ứng dụng của nhà mạng hoặc đến cửa hàng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ. Việc bổ sung thông tin, đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học, thường chỉ mất vài phút nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thuê bao hợp lệ.

Các chuyên gia cảnh báo, người dùng không nên chủ quan vì việc bị khóa SIM có thể gây ra nhiều hệ lụy như gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng đến giao dịch ngân hàng, xác thực tài khoản số, cũng như công việc hằng ngày. Trong bối cảnh nhiều dịch vụ thiết yếu gắn với số điện thoại, việc duy trì thuê bao hợp lệ là điều cần thiết.

Việc kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ giúp người dùng đảm bảo kết nối thông suốt mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch. Đây cũng là bước quan trọng trong tiến trình số hóa dữ liệu dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông.