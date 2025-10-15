Công ty ít tên tuổi giữ vận mệnh cho smartphone gập của Samsung

Theo thông tin từ TheElec, Samsung chỉ tin tưởng một công ty duy nhất, Innotech, để kiểm tra độ bền và độ tin cậy của tấm nền màn hình gập.

Innotech đang “duy trì sự sống” cho smartphone gập của Samsung

Innotech đã công bố rằng họ là nhà cung cấp độc quyền thiết bị kiểm tra độ tin cậy cho màn hình gập của Samsung, đồng nghĩa với việc công ty này là “người bảo vệ thầm lặng” cho mọi thiết bị gập sử dụng màn hình OLED của Samsung. Kể từ khi Samsung ra mắt sản phẩm màn hình gập đầu tiên vào năm 2019, Innotech đã cung cấp thiết bị kiểm tra độ tin cậy, giúp Samsung có được lợi thế công nghệ so với các đối thủ.

Innotech khẳng định: “Chúng tôi vẫn duy trì vị thế là nhà cung cấp độc quyền trong lĩnh vực thiết bị kiểm tra môi trường độ tin cậy của màn hình linh hoạt cho Samsung Display”. Công ty này cho biết đã nội bộ hóa tất cả các quy trình, từ thiết kế thiết bị đến phát triển phần mềm, sản xuất và lắp ráp, giúp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của Samsung Display.

Mọi thứ giúp màn hình smartphone gập Samsung ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngoài ra, Innotech cũng đang hợp tác với khách hàng để nghiên cứu và phát triển thiết bị phục vụ cho các sản phẩm thế hệ tiếp theo, bao gồm cả các sản phẩm có thể trượt và cuộn, bên cạnh các sản phẩm gập. Thuật ngữ “linh hoạt” mà Innotech sử dụng không chỉ đề cập đến các thiết bị gập mà còn bao gồm cả các thiết bị cuộn và trượt. Đáng chú ý, Samsung có thể sẽ ra mắt các sản phẩm màn hình cuộn/trượt trong tương lai, như đã được đề cập trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế.

Theo số liệu, tỷ lệ doanh thu từ Samsung Display đối với Innotech đạt 96,9% vào năm ngoái và 92,2% trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, Innotech cũng nhắc đến Flexigo - một đối tác của Samsung Display nhưng quy mô và năng lực sản xuất không thể so sánh với Innotech.