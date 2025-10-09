Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Samsung công bố cảm biến 200MP xịn sò cho smartphone

Sự kiện: Samsung
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mới đây, Samsung đã chính thức ra mắt cảm biến ISOCELL HP5 200MP mới cho điện thoại tương lai.

Samsung vừa ra mắt thêm một cảm biến hình ảnh 200MP dành cho điện thoại thông minh mang tên ISOCELL HP5, được hãng tuyên bố là cảm biến đầu tiên trên thế giới sở hữu điểm ảnh kích thước 0,5µm.

Mặc dù có kích thước điểm ảnh nhỏ, HP5 sẽ mang lại hình ảnh sáng rõ trong điều kiện thiếu sáng và chất lượng hình ảnh tổng thể tốt hơn. Cảm biến có kích thước 1/1,56 inch.

Cảm biến ISOCELL HP5 200MP mới của Samsung.

Cảm biến ISOCELL HP5 200MP mới của Samsung.

Samsung đã sử dụng các công nghệ như Front Deep Trench Isolation (FDTI) và Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) để cho phép mỗi điểm ảnh thu được nhiều ánh sáng và chi tiết hơn. Cảm biến này tận dụng công nghệ DTI Center Cut (DCC) cải tiến để tạo ra hình ảnh sáng hơn và rõ nét hơn, mặc dù điểm ảnh nhỏ.

Samsung tuyên bố, cảm biến này mang lại mức tăng 150% về độ lợi chuyển đổi và cải thiện khả năng giảm nhiễu ngẫu nhiên (RN) từ 3 đến 40%, tùy thuộc vào điều kiện chụp. ISOCELL HP5 cung cấp khả năng zoom 2x ngay trong cảm biến và zoom lossless lên đến 6x khi sử dụng với ống kính tele 3x.

Cảm biến 200MP mới của Samsung đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Cảm biến 200MP mới của Samsung đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Cảm biến này hỗ trợ chống rung Smart ISO Pro và HDR so le để mang lại hiệu suất HDR tốt hơn. Cảm biến có thể quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây và 1080p ở tốc độ 240 khung hình/giây. Cảm biến cũng hỗ trợ các định dạng RAW 8-bit, 10-bit, 12-bit và 14-bit.

Cảm biến 200MP mới hiện đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt và dự kiến ​​được sử dụng trên một số điện thoại sắp ra mắt, chẳng hạn như Vivo Y500 Pro.

Người dùng iPhone và Samsung cũ có thể sắp được Qualcomm hoàn lại hơn 600.000 đồng
Người dùng iPhone và Samsung cũ có thể sắp được Qualcomm hoàn lại hơn 600.000 đồng

Qualcomm bị kiện vì "thổi giá" linh kiện, người dùng Samsung sắp được hoàn tiền.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên - GSM Arena ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Samsung Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN