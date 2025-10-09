Samsung công bố cảm biến 200MP xịn sò cho smartphone

Samsung vừa ra mắt thêm một cảm biến hình ảnh 200MP dành cho điện thoại thông minh mang tên ISOCELL HP5, được hãng tuyên bố là cảm biến đầu tiên trên thế giới sở hữu điểm ảnh kích thước 0,5µm.

Mặc dù có kích thước điểm ảnh nhỏ, HP5 sẽ mang lại hình ảnh sáng rõ trong điều kiện thiếu sáng và chất lượng hình ảnh tổng thể tốt hơn. Cảm biến có kích thước 1/1,56 inch.

Cảm biến ISOCELL HP5 200MP mới của Samsung.

Samsung đã sử dụng các công nghệ như Front Deep Trench Isolation (FDTI) và Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) để cho phép mỗi điểm ảnh thu được nhiều ánh sáng và chi tiết hơn. Cảm biến này tận dụng công nghệ DTI Center Cut (DCC) cải tiến để tạo ra hình ảnh sáng hơn và rõ nét hơn, mặc dù điểm ảnh nhỏ.

Samsung tuyên bố, cảm biến này mang lại mức tăng 150% về độ lợi chuyển đổi và cải thiện khả năng giảm nhiễu ngẫu nhiên (RN) từ 3 đến 40%, tùy thuộc vào điều kiện chụp. ISOCELL HP5 cung cấp khả năng zoom 2x ngay trong cảm biến và zoom lossless lên đến 6x khi sử dụng với ống kính tele 3x.

Cảm biến 200MP mới của Samsung đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Cảm biến này hỗ trợ chống rung Smart ISO Pro và HDR so le để mang lại hiệu suất HDR tốt hơn. Cảm biến có thể quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây và 1080p ở tốc độ 240 khung hình/giây. Cảm biến cũng hỗ trợ các định dạng RAW 8-bit, 10-bit, 12-bit và 14-bit.

Cảm biến 200MP mới hiện đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt và dự kiến ​​được sử dụng trên một số điện thoại sắp ra mắt, chẳng hạn như Vivo Y500 Pro.