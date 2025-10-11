Cơn sốt iPhone 17 "cháy hàng", Samsung lại là người "ngồi mát ăn bát vàng"

Cơn sốt iPhone 17 đang bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Theo các báo cáo, mẫu iPhone mới nhất của Apple đã vượt qua doanh số ngày mở bán đầu tiên của thế hệ tiền nhiệm chỉ trong vòng một giờ. Chỉ trong tuần đầu tiên, Apple đã ghi nhận doanh số kỷ lục khoảng 1,03 triệu chiếc, một mức tăng trưởng đột biến lên đến 47% so với dòng iPhone 16.

Dòng iPhone 17 bán chạy vượt doanh số kỳ vọng.

Sức hút của iPhone 17 được cho là đến từ những nâng cấp phần cứng đáng giá, đặc biệt là việc Apple trang bị RAM 12GB làm tiêu chuẩn cùng màn hình 120Hz mượt mà. Việc nâng cấp RAM được xem là bước đi chiến lược để hỗ trợ cho các tính năng và mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Điều đáng nói, thành công vang dội của Apple lại vô tình biến thành "món hời" khổng lồ cho đối thủ truyền kiếp của họ là Samsung. Mặc dù tin tức này không mấy vui vẻ cho mảng điện thoại Galaxy, nhưng mảng kinh doanh linh kiện của Samsung lại đang thu về lợi nhuận cực lớn.

Cụ thể, Samsung Electronics, cùng với SK Hynix và Micron, là ba nhà cung cấp chính bộ nhớ DRAM cho dòng iPhone 17. Tuy nhiên, theo báo cáo từ TrendForce, Samsung Electronics chính là nhà cung cấp có đơn đặt hàng lớn nhất cho loại RAM LPDDR5X 12GB. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi chiếc iPhone 17 được bán ra, một phần lợi nhuận không nhỏ sẽ "chảy" về túi của Samsung.

Samsung là nhà cung cấp RAM lớn nhất của Apple.

Nhờ "cú hích" từ các đơn hàng linh kiện cho Apple, bộ phận DS (Device Solutions - Giải pháp Thiết bị) của Samsung được dự báo sẽ một lần nữa trở thành ngôi sao sáng, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của tập đoàn trong quý 3 vừa qua. Báo cáo tài chính chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng này, hứa hẹn nhiều con số lạc quan cho gã khổng lồ Hàn Quốc.